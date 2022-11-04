«السامبا» يواصل الزحف نحو لقب «شاطئية طيران الإمارات للقارات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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واصل منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، زحفه بثبات لتحقيق اللقب الرابع لبطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتختتم منافساتها الأحد المقبل.

وتغلب منتخب «السامبا»، الفائز باللقب 3 مرات، سنوات 2014 و2016 و2017، على منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول، ليحسم بذلك صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ويضرب موعداً مع باراغواي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حافظ «الأبيض» على مركزه الثاني في المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، وضرب موعداً مع المنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة الثانية بـ 9 نقاط.

وبالرغم من الدخول القوي للمنتخب البرازيلي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، عن طريق كاتارينو، نجح منتخبنا الوطني في إدراك التعادل بعد 4 ثوانٍ، عن طريق هيثم الكعبي، ولعب «الأبيض» بندية مع منتخب «السامبا»، وقدم عروضاً جيدة خلال الشوط الأول، الذي حسمه التعادل بهدف لمثله.

وتواصل اللعب سجالاً، حتى تمكن المنتخب البرازيلي من أخذ الأسبقية في الدقيقة السادسة، بواسطة بوبو، لينهي الشوط الثاني متقدماً على منتخبنا بهدفين مقابل هدف واحد.

وحاول «الأبيض» معادلة النتيجة في الشوط الثالث، إلا أن شباكه اهتزت مبكراً بهدف ثالث، حمل توقيع موريسنهو في الدقيقة الثانية، ويقود البرازيل لانتزاع صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. وتمكن المنتخب الإسباني من تحقيق أول فوز في البطولة، على حساب المنتخب السعودي، برباعية نظيفة، سجلها شيكي في مناسبتين، وأنتونيو وجوزيليتو.

ونجح منتخب باراغواي في حصد فوزه الثاني في البطولة، بتغلبه على منتخب الأمريكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وسيطر التعادل على مجريات المباراة، بداية من الشوط الأول، قبل أن يتقدم منتخب باراغواي في الدقيقة قبل الأخيرة في الشوط الثاني، ويتمكن من الحفاظ على أسبقيته في الشوط الثالث. تقام مباراتان اليوم، بين أصحاب المركزين الثالث والرابع، لتحديد الترتيب النهائي لأصحاب المراكز من 5 إلى 8، فيما تقام منافسات نصف النهائي غداً، والمباراة النهائية الأحد.

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