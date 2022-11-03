لأول مرة بدوري المحترفين.. نقطتان تفصلان بين الأول والسابع

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بنهاية الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، اشتد الصراع بين الفرق المتنافسة على الصدارة، بحصد الثلاثي الشارقة والوحدة وشباب الأهلي 16 نقطة، ودخلت حسابات المواجهات المباشرة بين الثلاثة لتحديد المتصدر وفق لوائح وأنظمة رابطة المحترفين، ومن خلالها واصل الشارقة الاحتفاظ بالمركز الأول إلى حين فض الاشتباك بينهم خلال الجولات المقبلة، ولكن هناك ظاهرة تحدث لأول مرة منذ تم تطبيق الاحتراف، متمثلة في تقارب النقاط بين الفرق فلا يفصل بين الشارقة الأول وكلباء السابع سوى نقطتين فقط.

وبين الشارقة الأول والعين الثامن 3 نقاط، والأمر نفسه يتكرر في صراع القاع، حيث إن فارق النقاط بين دبا الفجيرة الأخير برصيد نقطة واحدة ومنافسه الظفرة 3 نقاط وبين دبا والنصر صاحب الترتيب الثاني عشر 5 نقاط، مما يزيد من قوة التنافس بين الفرق خلال المرحلة المقبلة.

وعن تلك الظاهرة يقول سالم العرفي المدير الفني لقطاع المراحل السنية في نادي بني ياس، لا شك أن تلك الظاهرة إفراز طبيعي لقوة التنافس بين الفرق منذ الجولة الأولى وحتى الثامنة، سواء في صراعي القمة أم القاع، والرغبة القوية في المنافسة الحقيقية، كما تمنح الأمل للفرق لتحقيق طموحها بشكل قوي خلال الجولات المقبلة، دون إحباط، كما كان يحدث سابقاً لفارق النقاط الكبير بين صاحب المركز الأول والسابع على سبيل المثال.

التواجد الجماهيري

وقال سالم العرفي إن التواجد الجماهيري الكثيف خلال المباريات الماضية في كل الملاعب أسهم في رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم وعطائهم خلال المباريات، وعزز الرغبة في تحقيق الفوز والمنافسة، بدليل عدم وجود فارق في المستوى الفني بين فرق الدوري، والنتائج خير دليل بعد أن نجح عجمان في تحقيق الفوز على الجزيرة في ملعبه وبين جماهيره وفوز كلباء على النصر بخمسة أهداف بعد أن كان متأخراً بالثلاثة وفوز الوحدة على الشارقة المتصدر في عقر داره والعديد من الأمثلة التي توضح تقارب المستوى بين الفرق، فلا يوجد قوة منفردة بالفوز في تلك النسخة من الدوري.

فترة التوقف

وتوقع سالم العرفي أن فترة توقف الدوري بسبب كأس العالم سوف تغير كثيراً من الأمور المتعلقة بالمسابقة، وقال: من الممكن أن تتضرر فرق الصدارة التي يمضي مستواها في تصاعد، كما يمكن أن تستفيد فرق عدة من التوقف في إعادة ترتيب أوراقها وحساباتها والعمل على تدارك سلبيات أدائها، لذلك سوف يتغير الترتيب وشكل المنافسة.

وعن شرط الاستمرار في المنافسة القوية خلال الفترة المقبلة يقول سالم العرافي الفترة المقبلة تتطلب نفساً طويلاً وتواجد البديل القوي الذي يكمل النقص في أي حالة طارئة مع حسن قيادة الفرق من قبل الأجهزة الفنية.

وعن توقعاته لشكل الصراع القائم في المقدمة والقاع قال سالم العرفي: في ظل الظروف والمعطيات، من الصعب التكهن بما يحدث خلال باقي جولات الدوري لفارق النقاط الضئيل والأداء الجيد من اللاعبين والرغبة القوية لديهم لتحقيق الفوز.

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