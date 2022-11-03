منتخب الإمارات يواجه بنجلاديش وسنغافورة وتركمانستان

المصدر: وام

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أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً 2024 في إندونيسيا، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة مع منتخبات بنجلاديش وسنغافورة وتركمانستان.

وكانت مراسم قرعة التصفيات قد أجريت اليوم الخميس في ماليزيا، حيث يتطلع 29 منتخباً مشارك في التصفيات إلى التأهل إلى نهائيات البطولة التي تقام بعد أربع سنوات من التوقف الذي فرضته جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام التصفيات بنظام التجمع في جوام والأردن وقرجيزستان ومنغوليا وسنغافورة وطاجيكستان وتايلاند وفيتنام.

ووزعت القرعة المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات في الدور الأول المقرر إقامته خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل 2023، ويتأهل المتصدرون الثمانية للمنافسة في الدور الثاني من التصفيات ضمن مجموعتين خلال الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر من العام ذاته.

ويتأهل 4 منتخبات من الدور الثاني إلى النهائيات، المقرر إقامتها في إندونيسيا في الفترة من 7 إلى 20 أبريل 2024. وستنضم إليهم المنتخبات الثلاثة الأولى من بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاماً 2019 في تايلاند وهي "اليابان وكوريا الشمالية والصين" بالإضافة إلى إندونيسيا المضيفة، التي ستشارك في التصفيات لكنها ستبقى دون ترتيب خلال المنافسات.

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