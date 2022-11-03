سيف راشد يدخل التاريخ مع البطائح

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يعتبر سيف راشد، جناح فريق البطائح، أول لاعب مواطن يسجل بشعار الوافد الجديد في دوري «أدنوك» للمحترفين في المشاركة التاريخية الأولى للفريق مع الكبار بعد إحرازه هدف البطائح الوحيد في مرمى عجمان في المباراة التي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

واحتكر اللاعبون الأجانب جميع الأهداف المسجلة في مرمى المنافسين طوال الجولات الماضية لمسابقة الدوري، والتي حملت توقيع الثلاثي لورنسي دو وجواو بيدرو وأناتول، ليفتتح سيف راشد مشوار التهديف للاعبين المواطنين في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

وانتقل سيف راشد «27 عاماً» في مطلع الموسم الجاري إلى البطائح قادماً من نادي الشارقة بنظام الإعارة، حيث تعرض اللاعب لإصابة في المواسم الماضية أبعدته عن الملاعب لفترة، ليعود من البطائح هذا الموسم ويقدم نفسه من جديد بعد المستوى المميز الذي قدمه في نادي الشارقة، خاصة في موسم 2018-2019 بعد مساهمته مع زملائه في تتويج الفريق بلقب الدوري الغائب منذ 23 عاماً تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

وبدأ سيف راشد باستعادة جاهزيته هذا الموسم بعد وجوده في القائمة للبطائح 5 مرات، منها مرة واحدة في التشكيلة الأساسية للمدرب البرازيلي كايو زاناردي، ويأمل اللاعب الذي بدأ مشواره في نادي الشارقة أن يقدم الإضافة المطلوبة بعد الأدوار المؤثرة التي يلعبها باعتباره لاعب جناح أسهم خلال المواسم السابقة في قيادة الشارقة إلى تحقيق العديد من الانتصارات.

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