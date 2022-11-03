خورفكان يتأهب للقاء العين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل فريق خورفكان استعداداته تأهباً لمباراة الفريق المهمة أمام العين، والمقامة غداً على ملعب هزاع بن زايد في دار الزين، والتي تأتي ضمن الجولة التاسعة من دوري «أدنوك» للمحترفين.

وقام الجهاز الفني للنسور بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري بإجراء تدريبات عدة عقب تحقيق الفريق لنتيجة الفوز على دبا الفجيرة بهدف البديل إسماعيل مطر، الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع وهو الهدف الذي أعاد النسور من جديد للتحليق ضمن ترتيب دوري المحترفين بعد أن رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الحادي عشر.

وعلى الرغم من أن خورفكان يخوض معظم مبارياته وسط غياب أبرز لاعبيه الأجانب على رأسهم البرازيلي دودو أيقونة خط وسط النسور، ومواطنه المهاجم القناص رامون لوبيز، إلى جانب زميله الأنغولي فابيو ابرو، وثلاثتهم بسبب الإصابة، إلا أن فريق المدرب العنبري يقدم أداءً فوق المتوسط، ونجح الفريق في تحقيق فوزين على البطائح ودبا الفجيرة، والتعادل سلبياً أمام النصر وعجمان، مع تعرض النسور لأربع هزائم في المسابقة.

وتحظى تدريبات فريق خورفكان باهتمام كبير من قبل قيادات شركة كرة القدم بقيادة خليل غانم رئيس الشركة، وبقية الأعضاء، فضلاً عن تواجد جمهور الفريق، الذي يمني النفس بمواصلة النسور لنغمة الانتصارات.

وكان المدرب عبد العزيز العنبري قد طالب لاعبي فريقه خلال التدريبات الأخيرة بضرورة تناسي فرحة الفوز الصعب على دبا الفجيرة، والتهيؤ الجيد للقاء العين الخاسر في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، وألمح العنبري إلى أن خورفكان يتطور من مباراة لأخرى، متمنياً أن يحافظ الفريق على نغمة الانتصارات وأن يعود من العين بنتيجة إيجابية.

ويمتلك العنبري مسيرة حافلة بالانتصارات أمام العين تحديداً، وذلك من خلال إشرافه من قبل على فريق الشارقة قبل موسمين من الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز