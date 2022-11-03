«إكسبو دبي».. متعة المونديال العائلية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن مدينة المشجعين للترحيب بعشاق كرة القدم لمتابعة النقل المباشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، وعيش تجربة لم يسبق لها مثيل على شاشات عرض عملاقة، وذلك من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

تجمع مدينة المشجعين محبي الرياضة من جميع الأعمار والجنسيات ليعيشوا أجواء رياضية مميزة ويستمتعوا بفعاليات ترفيهية منوعة تناسب جميع أفراد العائلة في حديقة اليوبيل، بالإضافة إلى تجربة استثنائية فخمة في ساحة الوصل.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 درهماً، وهي مجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، كما تتوفر تذاكر كبار الشخصيات وباقة الضيافة وهي تذاكر بميزات خاصة، وستطرح التذاكر للبيع لاحقاً على موقع «بلاتينوم ليست».

حديقة اليوبيل

وتستقبل حديقة اليوبيل المشجعين ضمن أجواء حماسية يتخللها أنشطة تفاعلية مميزة، حيث يتم عرض المباريات على شاشات ضخمة تسخر الواقع المعزز لتوفير تجربة استثنائية.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بألعاب طاولة كرة القدم والهوكي الهوائي، ومحطات الواقع الافتراضي، وتلوين الوجه بألوان عَلم الفريق المفضل، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

تستوعب حديقة اليوبيل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع، وتوفر لهم مقاعد مريحة، وطاولات مشتركة، وقسماً للمدخنين بالإضافة إلى شاحنات بيع الأطعمة والمشروبات والمثلجات.

وتستقبل حديقة اليوبيل المشجعين من الخامسة عصراً إلى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ساحة الوصل

وابتداءً من دور الـ 16 في 3 ديسمبر المقبل، تستقبل ساحة الوصل المشجعين للاستمتاع بتجربة عرض خاصة، ومتابعة الأناشيد الوطنية لبلدان الفرق ورفع الأعلام، فضلاً عن الحفلات الموسيقية والضيافة المتميزة والترفيه قبل وبعد المباراة.

تصل القدرة الاستيعابية لساحة الوصل إلى 2500 مشجع، ويمكن حجز المقصورة الخاصة لكبار الشخصيات والتي تتسع لثلاثين شخصاً، وستبث أربع شاشات عرض كبيرة الحجم في قبة الوصل المباريات على الهواء مباشرة.

تستقبل ساحة الوصل المشجعين من السادسة مساءً.

ويتزامن الحدث الرياضي العالمي مع فعاليات مدينة الشتاء المخصصة لاحتفالات رأس السنة الميلادية في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 23 نوفمبر إلى 8 يناير من العام المقبل، ما يعني أن الزوار سيتمتعون بجرعة مضاعفة من المرح مع الفعاليات في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك سوق احتفالي وعروض ضوئية مبهرة وشجرة الميلاد في ساحة الوصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز