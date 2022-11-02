أبيض الشاطئية يهزم شقيقه السعودي بخماسية ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس القارات

المصدر: البيان

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تغلب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على شقيقه المنتخب السعودي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على شاطئ كايت بيتش بدبي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس طيران الإمارات للقارات 2022.

سجل أهداف المنتخب، محمد علي، ووليد بشر، وكمال علي، وعباس علي، وعبدالله عباس.

وحجز منتخب الإمارات مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة قبل ختام دور المجموعات بجولة واحدة، بعد وصوله للنقطة السادسة، بالفوز في الجولة الأولى على منتخب إسبانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن المنتخب البرازيلي متصدر جدول ترتيب مجموعتنا، والذي نجح في تحقيق الفوز على المنتخب السعودي بستة أهداف دون رد، وعلى منتخب إسبانيا بثمانية أهداف لهدفين، بينما لم ينجح منتخبا إسبانيا والسعودية في حصد أي نقاط خلال الجولتين الأولى والثانية.

وتُقام يوم غد الخميس مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، حيث يلتقي منتخبا أميركا والأوروغواي الساعة 16:00، والسعودية مع إسبانيا 17:15، ومنتخبنا الوطني مع البرازيل الساعة 18:45، وإيران مع اليابان 20:00.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته يوم السبت المقبل، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويشهد يوم بعد غد الجمعة إقامة مباراتي تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

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