سحب قرعة دور الــ 32 لبطولة كأس رئيس الدولة الإثنين في متحف المستقبل

المصدر: البيان

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يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم الإثنين المقبل مراسم قرعة الدور الــ 32 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" للموسم الرياضي 2022-2023 وذلك في متحف المستقبل بإمارة دبي الساعة السابعة والنصف مساء.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الآلية التي سيتم اتبعاها في سحب قرعة الدور الــ 32 للبطولة الأغلى التي ستشهد مشاركة جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، حيث ستُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في دور الـ 32 و الـ 16 والدور ربع النهائي والدور النهائي ، في حين تُقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً على أن تجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور الـ 32 حتى نهاية البطولة.

وسيتم وضع بطل كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022 ( الشارقة ) على رأس جدول المباريات ( رقم 1 ) ويتم إعفاؤه من خوض مباريات دور الـ 32 حيث يتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 ، في حين سيتم تسكين بطل دوري أدنوك للمحترفين لنفس الموسم ( العين ) في الرقم ( 32 ).

عقب ذلك يتم توزيع الأندية المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى على الأرقام المتبقية في جدول المباريات من (3 حتى 31) ، بحيث يتم سحب الرقم أولاً من الوعاء الذي يحتوي على الأرقام ثم اسم الفريق الذي يقابله من الوعاء الثاني الذي يحتوي على الأسماء.

وبعد الانتهاء من توزيع الأندية على جدول المباريات يتم إجراء قرعة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات الأدوار 32 و 16 والربع النهائي ( الأرقام الفردية والزوجية ) لكل دور على حده ، مع أحقية اللجنة في تغيير ملعب المباراة في حال عدم استيفائه للاشتراطات التي تقرها قبل بدء البطولة.

واعتمدت اللجنة أيضاً مواعيد المباريات في مختلف الأدوار ، حيث ستُقام مباريات دور الـ 32 أيام 5 ، 6 ، 7 و 8 ديسمبر 2022 ، ومباريات دور الستة عشر يومي 21 و 22 فبراير 2023 ، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مارس 2023 ، ومباريات الدور قبل النهائي الذهاب 5 إبريل 2023 والإياب 13 من ذات الشهر ، فيما يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

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