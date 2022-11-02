تأجيل موعد التدريب المفتوح لمنتخب الأرجنتين في أبوظبي إلى 14 نوفمبر

المصدر: وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي تأجيل التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني إلى يوم الإثنين 14 نوفمبر، بدلاً من إقامته يوم الأحد 13 نوفمبر، وذلك بسبب التزامات اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية.

جاءت هذه الخطوة استجابةً لطلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تأجيل التدريب المفتوح الذي تم الاعلان عنه سابقاً، لمدة 24 ساعة، بعد استعراض مواعيد اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية، ولتأكيد مشاركتهم أيضاً في اللقاء الودي مع منتخب الإمارات يوم 16 نوفمبر في ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

يذكر أن تذاكر المباراة الودية بين الإمارات والأرجنتين قد نفذت بالكامل، فيما تتوفر أعداد محدودة من التذاكر لحضور التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي، عبر الموقع الإلكتروني www.ticketmaster.ae.

ويتيح التدريب المفتوح واللقاء الودي فرصة مشاهدة الأسطورة ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا لاعب نادي يوفنتوس؛ ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان, وجوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين - المصنف الثالث عالمياً - يحتفظ بسجل خال من الهزيمة في آخر 35 لقاءً دولياً منذ عام 2019، وهو مرشح لكسر الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي في حال فوزه في اللقاءات الثلاثة المقبلة.

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