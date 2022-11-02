تغريم كل من دبا والبطائح نصف مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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نظرت لجنة الانضباط في الإحالة الواردة لها أصولاً من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد المشكو في حقه نادي البطائح، والمتعلقة بتسجيل النادي لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة، وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي البطائح بغرامه مالية قدرها خمسمائة ألف درهم مع إلزامه بسداد الرسوم، وتنحى المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة عن نظر الإحالة الواردة للجنة الانضباط أصولًا من ذات اللجنة ضد المشكو في حقه نادي دبا، والمتعلقة بتسجيله لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة، حيثُ قررت اللجنة قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي دبا بغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف درهم وإلزامه بسداد الرسوم.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي العين بمبلغ وقدره 20 ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

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