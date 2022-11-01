في واقعة تحدث لأول مرة.. الانضباط تغرم البطائح ودبا مليون درهم

المصدر: البيان

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غرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي، ناديي البطائح ودبا مبلغ مليون درهم في واقعة تحدث للمرة الاولي.

ونظرت اللجنة في الإحالة الواردة لها أصولاً من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد البطائح، والمتعلقة بتسجيل لاعبين دون السن القانوني "قُصّر" بمستندات غير صحيحة، وقررت بمعاقبة البطائح بغرامه مالية قدرها خمسمائة ألف درهم مع إلزامه بسداد الرسوم.

كما نظرت اللجنة لشكوى مماثلة ضد نادي دبا متعلقة بتسجيله لاعبين دون السن القانوني "قُصّر" بمستندات غير صحيحة، وقررت اللجنة معاقبة دبا بنفس الغرامة المالية، وإلزامه بسداد الرسوم.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي العين بمبلغ قدره عشرون ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على أرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي بالدوري الإماراتي.

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