العبيدي: «الثامنة».. سيناريوهات مجنونة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد نور الدين العبيدي المحلل الكروي، أن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، شهدت سيناريوهات مجنونة داخل المستطيل الأخضر انعكست على الجماهير في المدرجات، إذ ثأر الوحدة من الشارقة بطل الكأس وحقق الفوز عليه بملعبه ووسط جمهوره في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما اعتقد الجميع أن المباراة ستخرج بالتعادل، وزاد الإثارة تحقيق شباب الأهلي الفوز على العين حامل لقب بطولة الدوري محولاً تقدم الزعيم بهدف بنيران صديقة إلى فوز بهدفين، وشهدت مباراة اتحاد كلباء مع النصر تحولاً دراماتيكياً غريباً، إذ تقدم كلباء بهدف ثم سجل العميد ثلاثة أهداف ونجح كلباء في تحقيق ريمونتادا في الشوط الثاني بتحويل خسارته الثلاثية إلى فوز خماسي، والأمر تكرر في ملعب عجمان بعدما تقدم منافسه البطائح بهدف ليعود عجمان ويحقق الفوز بهدفين ويقتنص 3 نقاط غالية.

3 مستويات

المحلل نور الدين العبيدي قسم مباريات الجولة الثامنة إلى ثلاث مستويات، الأول مستوى متميز حافل بالندية والإثارة والفكر التدريبي العالي، ويضم هذا المستوى مباراتين، الأولى بين شباب الأهلي والعين وشهدت اندفاعاً بدنياً وجهداً كبيراً وفرصاً تهديفية متعددة وخاصة من شباب الأهلي الذي أحسن السيطرة على وسط الملعب بفضل جهد لاعبيه نور الله وعزيز جاييف وحارب سهيل ويوري واستغل فرصتين وسجل هدفيه، رغم أنه أهدر فرصاً عديدة لعدم التركيز، أما العين فلم يقدم المستوى المطلوب ووضح أن خط وسطه وهجومه ليس في مستواه وخاصة يحيى نادر واندري وكذلك لابا كودجو كما افتقد العين المساندة الدفاعية من لاعبي خط هجومه ما منح شباب الأهلي الأفضلية.

المباراة الثانية كانت بين الشارقة المتصدر الدوري وبطل الكأس وضيفه الوحدة وشهدت المباراة العديد من المتناقضات، على الرغم من التشكيلة التي بدت هجومية للفريقين، إلا أنها غلب عليها الطابع الدفاعي ميدانياً، ومنح الشارقة لاعبي وسطه ماجد حسن وعبدالباسط ولوان وماركوس أدواراً دفاعية، ما منح الأفضلية للوحدة الذي شكل هجومه خطورة على الشارقة وخاصة من ناحية طحنون الزعابي وعبدالله حمد وكان لتغييراته بمشاركة مطر وبيدرو الأثر الكبير في فرض سيطرته على الزمن المتبقي للمباراة وفيه سجل هدف الفوز.

المستوى الثاني

وأوضح نور الدين العبيدي، أن المستوى الثاني لمباريات الجولة الثامنة شهد مباراتين بين الجزيرة والوصل، ونجح الجزيرة في بسط سيطرته على وسط الملعب وحسن استغلال الفرص التي سنحت له وخاصة أن دفاع الوصل لم يكن في جهوزيته المعهودة، ما منح الأفضلية للجزيرة للفوز بهدفين، والمباراة الثانية بين عجمان والبطائح وشهدت أخطاء دفاعية فردية للفريقين، وعدم الاستغلال الأمثل للفرص التي سنحت في المباراة، واستحق عجمان الفوز بهدفين مقابل هدف، وفي المباراتين نجح الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة وخطورة تهديفية من تحقيق الفوز.

المستوى الثالث

وشهد المستوى الثالث الذي يعد دون المستوى، ثلاث مباريات كما قال نور الدين العبيدي، وهي خورفكان ودبا الفجيرة وانتهت بفوز خورفكان بهدف ليتقدم خطوات جيدة في جدول الترتيب، فيما وضع دبا في منطقة الخطر الحقيقي ومباراة النصر مع كلباء وشهدت العديد من الأخطاء الفردية والجماعية من لاعبي الفريقين وانتهت بفوز كلباء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ما وضع النصر في موقف صعب، ومباراة بني ياس مع الظفرة وشهدت تفوق السماوي بفوزه بخمسة أهداف من دون مقابل عززت من موقف السماوي ووضعت الطفرة في دائرة الخطر باحتلاله المركز قبل الأخير.

ملاحظات فنية

تعددت الأخطاء الدفاعية في الجولة الثامنة سواء على الصعيد العام للفرق أو الخطأ الفردي من اللاعبين ما كان له تأثيره الواضح في نتائج الفرق.

تميزت الجولة بغزارة الأهداف إذ نجح اللاعبون في تسجيل 23 هدفاً بنسبة %3.2 محطمة الرقم السابق في الجولة السابعة وهو 22 هدفاً بواقع %3.1.

صحوة بني ياس بتحقيق الفوز على الظفرة قادته إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة ليدخل منطقة الأمان.

الفارق في النقاط بين الأول والثامن يبلغ 3 نقاط فقط ما يزيد إثارة المسابقة ورغبة كل فريق في المنافسة على الصدارة.

صراع المؤخرة بدأت تتبلور ملامحه فرصيد دبا نقطة واحدة، والظفرة 4 نقاط.

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