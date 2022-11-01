المجري بوغنار نجح في إدارة قمة الأسبوع بجدارة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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نجح الحكم المجري تاماس بوغنار في قيادة مباراة القمة بين الشارقة والوحدة باقتدار، من خلال سيطرته على أحداث المباراة وحسن إدارته لها، وتعاونه الكبير بين مساعديه خاصة حكم تقنية الفيديو فلم يحتج سوى ثوان معدودة لمراجعة بعض الحالات المثيرة للجدل، ولم ينسق لحالات التحايل التي حاول بعض اللاعبين استخدامها للحصول على ركلة جزاء لذلك جاءت قرارات سليمة وحازمة.

الأداء التحكيمي خلى خلال الجولة الثامنة من الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات، وإن كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة لخورفكان الذي حقق الفوز على دبا الفجيرة، فيما شهدت الجولة إهدار وقت طويل من قبل الحكام في مراجعة بعض الحالات المثيرة للجدل، ولايزال التجانس والتفاهم بين حكام الساحة وتقنية الفار في حاجة لمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، بعد أن ظهرت العديد من التدخلات الغير مناسبة في بعض القرارات وعدم التدخل في قرارات كانت بحاجة لمراجعة، فيما وفق الحكم محمد الهرمودي في إدارة مباراة اتحاد كلياء والنصر على الرغم من أنها شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

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