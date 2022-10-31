لجنة مؤقتة لإدارة شركة الكرة في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شكل النصر لجنة مؤقتة لإدارة شركة كرة القدم، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق محمد أحمد المري، وحسن سهيل ومحمد علي الغيثي عضوي مجلس الإدارة.

وتتشكل اللجنة المؤقتة برئاسة عبد الله بن طوق وعضوية سالم ربيع وعبد الرحمن محمد ومحمد عتيق ثاني، إضافة إلى استمرار عادل شاكري وسعيد بوسمرة عضوي مجلس الإدارة السابق، وقال مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النصر: إن العميد يعاني من النتائج وسوء الطالع، والمطلوب الخروج من دائرة اليأس والعمل، الذي يعيد الفريق إلى المسار الصحيح.

وأضاف: نحتاج إلى مشروع متكامل وعدم التغني بالأمجاد والتاريخ، والنصر قوي برجاله وباسمه.

وأكد بن غليطة أن الوضعية المادية الحالية مختلفة عن السابق، وأن الميزانية ليست بسيطة ولكنها أقل، كما أن مجلس الإدارة الجديد وضع الاستدامة المالية قبل الأمور الفنية.

وأوضح بن غليطة أن اختيار المدرب الألماني ثورستن فينك كان باتفاق جماعي، ولكنه لم يوفق في مهمته، وأن التغيير سنة كرة القدم، ولكن يجب أن يكون مدروساً، مشيراً إلى أن تغيير الجهاز الفني سيكون قريباً.

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