دفاع العين يثير القلق والحيرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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جددت خسارة العين أمام شباب الأهلي بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، القلق الذي ظل يساور جماهير الفريق منذ أول مباراة أمام عجمان بالجولة الأولى، خصوصاً بعد التراجع الواضح في مستوى دفاع الفريق، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة التحرك للتغيير قبل أن يفقد الفريق فرصة الدفاع عن لقبه في مقبل المباريات، بينما لم يخف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، قلقه إزاء المستوى المتراجع في منظومة الدفاع.

وخلال هذا الموسم تعثر العين في 4 مباريات بالتعادل والخسارة بداية من مباراته أمام عجمان والتي تقدم فيها بهدف ثم تعادل 1-1، ثم تأخر بهدف أمام الجزيرة وخسر المباراة 1-2، وتقدم بهدف أمام الوحدة ثم خسر اللقاء 2-3، وأخيراً تقدم أمام شباب الأهلي وخسر اللقاء 1-2، ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بعد 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل 1 وخسر 3 وسجل 20 هدفاً مقابل 9 أهداف ولجت مرماه.

ردود فعل

وتباينت ردود الفعل العيناوية بعد الخسارة الأخيرة ما بين ناقم على تراجع المستوى والنتائج، ومتفهم للظروف والملابسات التي تسببت في هذا الواقع، بينما يرى الناقمون على نتائج الفريق أن المسؤولية تقع على المدرب ريبروف بسبب اختياراته الخاطئة للتشكيلة وميله إلى المجاملات في إشارة إلى إصراره على إشراك اللاعب الأوكراني يارمولينكو على الجهة اليمنى والبرازيلي بلاسيوس في وسط الملعب رغم أنهما لم يقدما أية إضافة للفريق، وظلا عبئاً على العين في المباريات برغم وجود لاعبين آخرين مثل كايو كانيدو، وجوناتاس، وخالد البلوشي، وغيرهم، يرى المتفهمون لأسباب تراجع المستوى أن الفريق عانى من ضعف الدفاع بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفي مقدمتهم كوامي أتون، وأخيراً إصابة دانيلو أربوليدا التي وكانت بمثابة ضربة موجعة للفريق.

حيرة

من ناحيته، عبر المدرب ريبروف عن حيرته في تصريحات اعترف خلالها أن فريقه يعاني مشكلة دفاعية بداية من وسط الملعب ونهاية بلاعبي الدفاع، وقال إنه يبحث الحلول الحاسمة لهذه المشكلة، إذ إن الفريق ككل مطالب بأدوار دفاعية، وشدد على ضرورة إغلاق صفحة الموسم السابق الذي تألق خلاله الفريق وتوج بلقبين، والتفكير في الحالي بالتركيز والعمل الجاد لتجاوز التحديات التي يواجهها الفريق هذا الموسم.

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