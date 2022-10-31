مُقيّمو حكام الكرة الإماراتية يُشاركون في سيمنار الاتحاد الآسيوي

المصدر: وام

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يُشارك مُقيّمو حكام كرة القدم الإماراتيون المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في سيمنار مُقيّمي الحكام الذي يُنظمه ويستضيفه الاتحاد القاري في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر المقبل.

وتضم مجموعة المقيّمين المشاركين في هذا السيمنار، علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسالم سعيد هزيم، وأحمد يعقوب، وخالد الدوخي، وصالح المرزوقي.

ويبحث السيمنار الآسيوي في اليوم الأول، تقارير مُقيّمي الحكام، والقرارات المهمة التي يجب عليهم أخذها في الأعتبار عند كتابة تللك التقارير،و كيفية إجراء عملية تقييم القرارات المهمة بها، وأهمية توحيد القرارات في تقييم حكام كرة القدم خلال المباريات،خاصة في الحالات التحكيمية المتشابهة.

وتُقام في اليوم الثاني، اختبارات في قانون اللعبة وحالات الفيديو، ومناقشة وتقييم عملية تجهير الحكام للمباريات، وكيفية تحضير ملخص للحالات التي سيقوم المُقيّم بمراجعتها بعد المباراة مع الحكم الذي قام بإدارتها، وتوجيهه لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لكل حالة، والتعرف على المواد التعليمية ونظام البطولات في آسيا.

وفي ختام السيمنار الآسيوي، ستقوم إدارة الحكام في الاتحاد القاري بتكريم سالم سعيد هزيم الحكم الدولي السابق ومُقيّم حكام كرة القدم للمعتمد لدي الاتحاد الآسيوي.

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