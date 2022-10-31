بعد الخسارة أمام شباب الأهلي.. العين يحسم مصير ريبروف

المصدر: وام

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حسم مسؤولو نادي العين، مصير الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق الأول، بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الزعيم أمام شباب الأهلي 1/2 بالجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.

وأعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة ريبروف، واللاعبين كذلك.

وأكد العين في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر ثقته في الجهاز الفني وجميع عناصر الفريق، حرصاً من شركة الكرة على تهيئة الأسباب لتحقيق أهداف النادي المرجوة خلال مشوار الفريق بمختلف المسابقات في الموسم الكروي الحالي.

وثمنت الشركة المساندة الجماهيرية القوية والمبادرات التشجيعية المبتكرة، مؤكدة إنها تمثل الحافز المهم والدافع الكبير لكل منتم إلى منظومة العين.

ويتواجد العين في المركز الثامن لجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة، حققها من 4 مرات فوز وتعادل واحد، فيما خسر 3 مباريات.

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