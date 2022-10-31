«العنابي» يشعل الصراع.. وشراكة ثلاثية في الصدارة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق

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أشعل الوحدة صراع قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوز غالٍ على مضيفه الشارقة بهدف، سجله البديل بيدرو، في آخر ثواني مباراة الفريقين بالجولة الثامنة، ووصل «العنابي» للنقطة 16، متساوياً مع الشارقة وشباب الأهلي، لتصبح الشراكة ثلاثية في الصدارة، ولكن اللائحة منحت الشارقة القمة، وفقاً لقاعدة حسابات المواجهات المباشرة وفارق الأهداف (له وعليه) بين الفرق الثلاثة المتساوية في رصيد النقاط.

مباراة مثيرة

من ناحية أخرى قلب عجمان تأخره أمام البطائح إلى فوز غالٍ بنتيجة 1-2 باستاد راشد بن سعيد، تقدم البطائح في الدقيقة 11 بهدف سيف راشد، وأدرك وليد أزارو التعادل لعجمان في الدقيقة 46، وأحرز فراس بالعربي هدف فوز «البرتقالي» من ركلة جزاء بالدقيقة 78، وبهذه النتيجة وصل عجمان للنقطة 14، وسيطرت تدخلات تقنية «VAR» على معظم الحالات بالشوط الأول، وبدأت باحتساب الحكم ركلة جزاء على حارس عجمان علي الحوسني، قبل مرور دقيقة واحدة من بداية المباراة، للاحتكاك مع مهاجم البطائح ، وتم إلغاء القرار بعد العودة لتقنية «VAR» والتي ألغت هدفاً لعجمان، سجله علي مدن في الدقيقة السابعة، واكدت صحة هدف سيف راشد ، والغت هدف فراس بالعربي في الدقيقة 29، كما لم يتم احتساب ركلة جزاء لعجمان بالدقيقة 55 .

الاسرع

وفاز بني ياس على الظفرة 0-5 في الشامخة، وعمق جراحه بالهزيمة السادسة بالموسم، والرابعة على التوالي، سجل الأهداف الأرجنتيني غاستون سواريز، بعد 22 ثانية فقط من عمر المباراة، محرزاً أسرع هدف بالموسم، وخامس أسرع هدف في تاريخ الدوري، وأضاف مواطنه خيمينيز الهدف الثاني بالدقيقة 34، وسجل سهيل النوبي هدفين بالدقيقتين 75 و84، واختتم البديل أحمد أبو ناموس المهرجان في الدقيقة 85، وألغى الحكم هدف محمد الجنيبي لاعب الظفرة في الدقيقة 77 بالعودة إلى «VAR»، وبهذه النتيجة، وصل «السماوي» للنقطة 11، وتجمد الظفرة عند 4 نقاط.

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