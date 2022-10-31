18 هدفاً في ختام «ثامنة الهواة»

المصدر: (حتا – محمد فضل)

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شهد ختام الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى «الهواة» أمس تسجيل 18 هدفاً في 4 مباريات، وتصدر حتا بعد فوزه على الجزيرة الحمراء 6 - 2 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، وأحرز السداسية راشد عيسى «هاتريك»، ودينلسون «هدفان» وأيمن رشوق فيما سجل ايغور ثنائية الخاسر، وصعد الإمارات للوصافة بفوزه على بينونة 5 - 0 وأحرز الأهداف سيلفا «هدفان»، وعبدالله النعيمي وتوريه وفارياس ووصل «الصقور» إلى النقطة 15 ، و تغلب دبا الحصن على «غلف إف سي» برباعية أحرزها محمد المربوعي «هدفان» وفيكتوروجيلمار، وفاز الذيد على العربي بهدف اجانج .

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