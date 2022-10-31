كلباء.. أفضل بداية في عصر الاحتراف

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حملت مباراة اتحاد كلباء وضيفه النصر التي انتهت لصالح أصحاب الأرض 5 - 3، الأفراح والأحزان بين الفريقين في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث قادت «الريمونتادا» التاريخية «النمور» إلى تحقيق أفضل بداية له في عصر الاحتراف إن لم تكن في تاريخ مشاركاته بالدوري، ومزاحمة الكبار على مشارف المربع الذهبي في المقدمة بعد حصد 14 نقطة في الجولات الثمانية الماضية، بينما تجرع «العميد» مرارة الخسارة للمرة الرابعة هذا الموسم، مما أدى إلى تراجع الفريق إلى مركز متأخر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ليعزز النصر بدايته الأسوأ في المحترفين بعد النتيجة السلبية في مباراة الأهداف الثمانية.

وسجل كلباء رقماً جديداً في تاريخ مشاركاته بالمحترفين بعد الانتصار العريض على النصر، ما قاده إلى تحطيم الرقم السابق موسم 2020 - 2021 عندما حصد 13 نقطة لغاية الجولة الثامنة، وهو الموسم المميز لكلباء الذي أنهاه ثامناً برصيد 39 نقطة، ليؤكد الفريق في النسخة الحالية مواصلة حضوره بصورة استثنائية بقيادة المدرب فرهاد مجيدي الذي قاد الفريق إلى حصد نتائج إيجابية بواقع 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين.

في المقابل، ما زال «العميد» يعاني من سوء النتائج بعد مرور 8 جولات، حيث سجل في الجولة قبل الماضية أمام العين أسوأ بداية له في عصر الاحتراف منذ موسم 2009 - 2008، لتزداد معاناة النصر في الجولة الأخيرة بعد أن مني بهزيمة قاسية بخمسة أهداف على يد كلباء رغم تقدم «العميد» في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتنقلب كل الموازين في الشوط الثاني بعد استقبال 4 أهداف، مما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب العام إلى مراكز متأخرة بعد حصد 6 نقاط من فوز واحد و3 تعادلات و4 هزائم.

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