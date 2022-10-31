فوز شباب الأهلي على العين يشعل مقدمة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشعل شباب الأهلي، مقدمة دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 16 نقطة، بعد تغلبه على ضيفه العين 1-2، ليتقدم «فرسان دبي» بقوة إلى دائرة المنافسة على الدرع بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، وليكون من حق جماهيره الاحتفال بانتصار فريقها أول من أمس، على ملعب استاد راشد، بفوز تاريخي لم يحققه فريقها في دوري المحترفين منذ 1339 يوماً على العين في دبي، وتحديداً منذ 28 فبراير 2019، عندما فاز شباب الأهلي 0-2 في الجولة 17 للدوري.

وفي المقابل، تأزم موقف العين في الدفاع عن درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي، ويبدو أنه سيواجه صعوبات كبيرة في إمكانية تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يستطع سوى العين تحقيقه منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، وذلك عندما توج بطلاً للدوري في موسمي 2011 - 2012 و2012 - 2013، إذ رغم القوة الهجومية والدفاعية الكبيرة للعين في دوري هذا الموسم، إلا أن الفريق لم يفز سوى بـ 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 3 مباريات، وهي نتيجة لا تتناسب مع «الزعيم».

فوز

ورغم فوز شباب الأهلي، إلا أن الفريق سيفتقد خلال مباراته في الجولة التاسعة أمام مضيفه البطائح الجمعة المقبل، مهاجمه السوري عمر خريبين، بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لمواجهة العين، وكذلك عيد خميس، والذي خرج خلال المباراة للإصابة، ونزل بديلاً له الأوزبكي عزيز غاييف، والذي سجل الهدف الثاني والفوز لشباب الأهلي بتسديدة صاروخية، وتحدث عنه ليوناردو جارديم مدرب «فرسان دبي» عقب المباراة، قائلاً: «غاييف لاعب مهم، ويؤدي بقوة دائماً، بصرف النظر عن عدد الدقائق التي يلعبها».

وعن المباراة والفوز على العين، قال المدرب البرتغالي: «التفوق على فريق كبير مثل العين، بطل الدوري الموسم الماضي، له لذة وسعادة كبيرة عن باقي المباريات، والتزام لاعبي شباب الأهلي داخل الملعب، وعقليتهم وتركيزهم العالي، رجح كفتنا لتحقيق فوز مهم وثمين في هذا التوقيت، ونتطلع إلى مواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة».

نتيجة

وقال الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين: «ارتكب فريقي أخطاء عدة خلال المباراة، ولم يظهر بالمستوى الذي يمكنه من تحقيق الفوز، وفي المقابل، استحق شباب الأهلي الفوز بنتيجة اللقاء، خصوصاً وإنه لم تكن لدينا ردة فعل بالمستوى المطلوب، ولم نظهر الرغبة القوية لحصد النقاط الثلاث، ويتوجب علينا أن نعمل على تحليل الأداء ومراجعة أنفسنا في التحضير لاستحقاقاتنا المقبلة، حتى نتمكن من العودة لطريق الانتصارات».

وهو الأمر الذي أكده أيضاً، المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، بقوله بعد المباراة: «نعتذر لجمهورنا عن الخسارة، ولابد من أن نراجع أنفسنا كلاعبين، لأنه رغم أن الخسارة ورادة في الكرة، ولكن أن تخسر من المنافسين، فهذا أمر صعب علينا، ونحن مطالبون بردة فعل قوية، والفوز بنقاط أي مباراة مقبلة للعين».

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