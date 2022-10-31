67.5 % يتوقعون إقالة تشافي من تدريب «البارسا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع 67.5 % مقابل 32.5 % من المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» عبر حسابه على «تويتر»، عدم بقاء تشافي هيرنانديز مدرباً لبرشلونة، لعدم الرضا عن الفريق بعد وداعه رسمياً لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، والانتقال للعب في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، وهي البطولة التي لم يفز برشلونة بلقبها طوال المرات العشر التي خاضها فيها، ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب والإياب لدورها الـ32 يومي 16 و23 فبراير المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو 2023، في استاد بوشكاش آرينا في بودابست.

وإخفاق «البارسا» في دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، أمر لم يحدث منذ 24 عاماً، حينما كانت البطولة القارية الثانية تسمى بـ«كأس اليويفا»، إذ كانت المرة الأخيرة في المسابقة الأوروبية الأهم على صعيد الأندية، في موسمي 1986 - 1987 و1987 - 1988، وفي المرة الأولى مع تيري بينابليس، والمرة الثانية مع لويس أراجونيس، وودع الفريق خلالها البطولة من الدور الرابع على يد باير ليفركوزن.

خطط

وقال يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق: «الأندية الأوروبية لديها صبر وخطط مستقبلية تسعى لتحقيقها، على النقيض من أغلب الأندية العربية، والتي تحرك إداراتها العاطفة، والضغوط الجماهيرية، ولذا أتوقع استمرار تشافي في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، وبعدها سيخضع للتقييم من إدارة نادي برشلونة، ليتم اتخاذ القرار ببقائه أو الاستغناء عنه». وأضاف: «هناك نقاط قوة وضعف حالياً في برشلونة مثله مثل أي فريق كرة في العالم، والأندية الأوروبية الكبيرة، لديها سياسة النفس الطويل مع مدربيها ولاعبيها، وليس هناك أوقع دليل من المدرب السير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد».

نتائج

وأردف: «نتائج برشلونة على الصعيد الأوروبي، لا يتحمل مسؤوليتها فقط المدرب، ولكن اللاعبين أيضاً، بعدما قامت إدارة النادي بتحمل مسؤوليتها، والاستثمار الكبير في الصيف الماضي بتوفير اللاعبين من أصحاب الجودة العالية، بتعاقدات ضخمة مع نجوم أمثال روبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي ورافينيا، وبالتالي لم يكن أكثر المتشائمين يعتقد أن برشلونة سيفشل في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا».

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