أشرف بن شرقي.. بصمة أولى مع الجزيرة بعد 503 دقائق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وضع المغربي أشرف بن شرقي جناح الجزيرة، بصمته الأولى بعد 503 دقائق لعب مع فريقه عندما نجح في هز شباك الوصل بهدفين في مباراة الفريقين أول من أمس بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها «فخر أبوظبي» 0-2 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، محققاً الفوز الأول بعد غياب 4 جولات حقق فيها تعادلين، وخسر مباراتين، فيما توقف رصيد الوصل في 15 نقطة الذي تلقى خسارته الأولى في المنافسة.

وانضم بن شرقي للجزيرة في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة، قادماً من الزمالك المصري، في صفقة وجدت الكثير من الاهتمام نتيجة تميز مستواه الفني ورغبة عدد من الأندية في كسب توقيعه، ولم يقدم المهاجم المغربي المستوى المأمول منه منذ بداية الموسم رغم مشاركته المستمرة في مباريات الدوري، والتي غاب فيها عن واحدة بسبب الإصابة، دون أن ينجح في إحراز أي هدف.

وبعد انتظار استمر 503 دقائق تمكن أشرف بن شرقي من إحراز هدفه الأول بمرمى الوصل في الدقيقة 21 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41، وكشف المهاجم المغربي عن قدراته الهجومية بإحراز الهدفين، وظهر بمعنويات عالية خلال اللقاء وحظي بدعم كبير من الجمهور الغفير الذي تابع اللقاء، وغادر سعيداً بالانتصار الذي أعاد الفريق من جديد للمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

تفاعل

وتفاعل الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة مع تألق اشرف بن شرقي، وقال عقب المباراة: سعيد لأجل تألقه وبداية وصوله لشباك المنافسين، وأضاف: سعيد أيضاً من أجل فريقي لأن تألق لاعب مميز مثل أشرف بن شرقي مهم جداً في المرحلة المقبلة، كما أن نجاحه في إحراز الأهداف يمنح الفريق خيارات إضافية، ويؤكد أن هنالك أكثر من لاعب بإمكانه أداء هذه المهمة، فعندما غاب مبخوت عن هز الشباك ظهر أشرف بن شرقي، هذا بالتأكيد شيء رائع، ونتمنى أن تتواصل النتائج الإيجابية في بقية مشوار الموسم.

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