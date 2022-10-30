رأسية بيدرو تربك حسبة متصدر «المحترفين»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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كثر الجدل بعد فوز الوحدة على الشارقة 1 - 0، برأسية بيدرو في ختام الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، حول من هو المتصدر في ظل تساوي 3 فرق «الشارقة، الوحدة، شباب الأهلي» في رصيد 16 نقطة، لا سيما بعد اعتبار كثير من المواقع والمنصات الرقمية، فريق الوحدة هو متصدر الترتيب بفارق النقاط تارة أو بالمواجهات المباشرة مع الشارقة تارة أخرى.

ولكن بالعودة للائحة دوري أدنوك للمحترفين، ثبت أن الشارقة رغم خسارته بهدف من الوحدة هو المتصدر بين الثلاثة فرق، حيث تقول اللائحة في حال التساوي بين 3 فرق في النقاط يتم الحسم في المواجهات المباشرة ما بينهم، وهي تعطي الشارقة المركز الأول، حيث فاز كل منهم على الآخر، الشارقة كسب شباب الأهلي في الجولة الأولى 2 - 0 وشباب الأهلي فاز على الوحدة 2- 1 في الجولة الثالثة وجاء الوحدة وفاز على الشارقة 1 - -0 في الجولة الثامنة وبمقارنة فارق الأهداف في هذه المواجهات الثلاث يكون للشارقة فارق هدفين وعليه هدف، والوحدة له هدفان وعليه هدفان، وشباب الأهلي له هدفان وعليه 3 أهداف.

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