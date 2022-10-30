الوحدة يشعل الدوري برأسية بيدرو

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير: سالم خميس

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أشعل الوحدة صدارة دوري أدنوك للمحترفين محققاً فوزاً غالياً على مضيفه الشارقة بهدف دون رد سجله البديل بيدرو في آخر الثواني ليصل الوحدة للنقطة 16 متساوياً مع الشارقة وشباب الأهلي، لتنقل الفرحة الكبيرة إلى أصحاب السعادة.

جاءت البداية حذرة تميل إلى «جس النبض» من الفريقين، حيث كثر اللعب في وسط الملعب طوال النصف الأول للشوط الأول، وغابت الهجمات والفرص أمام مرمى الحارسين، وتغير اللعب نوعاً ما بعد ذلك وتهيأت فرصة للشارقة عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 25 مطالبة وسقط داخل الصندوق في احتكاك علاء الدين زهير ولكن الحكم المجري بوغنار أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 40 تهيأت أخطر فرص الشوط الأول للوحدة من تسديدة «لولبية» نفذها ببراعة أحمد رفعت أنقذها في الوقت المناسب شاهين عبد الرحمن بعد أن تخطت الحارس، تلتها فرصة ثانية للوحدة من أحمد رفعت إلى روبين سددها بعيداً من المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

وجاء الشوط الثاني أكثر قوة ومختلف عن سابقه، وحاول لاعب الوحدة أحمد رفعت الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد سقوطه داخل الصندوق وسط مدافعي الشارقة ولكن الحكم بوغنار احتسب عليه مخالفة ومنحه بطاقة صفراء للتمثيل، ورد الشارقة على محاولات الوحدة بأول هجماته في الشوط الثاني في الدقيقة 58 من عكسية لوان بيريرا داخل الست ياردات تخطت الحارس محمد الشامسي لم تجد لاعباً شرقاوياً وأنقذها فارس جمعة إلى ركنية، ورد الوحدة سريعاً عن طريق طحنون الزعابي بهجمة مماثلة انتهت عند دفاع الشارقة، وواصل الوحدة ضغطه الهجومي على مرمى الحارس عادل الحوسني بفرصة جديدة صنعها عبدالله حمد لتيجالي الذي حولها برأسه بين يدي الحارس، واستمر تبادل الهجمات بين الفريقين وتهيأت الفرصة لباكو الكاسير للتسجيل ولكنه سدد خارج المرمى.

ودفع مدربا الفريقين بتغييرات عديدة في الجزء الأخير للمباراة لتغيير النتيجة، أبرزها دخول عثمان كمارا بدلاً من لوان بيريا في الشارقة ثم بيدرو وإسماعيل مطر في الوحدة بدلاً من تيجالي وطحنون الزعابي وخالد باوزير وديوب في الشارقة بدلاً من الحسن صالح والكاسير وطالب الوحدة بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من كرة لعبها عبدالله حمد اصطدمت بالمدافع مانولاس والحكم أمر باستمرار اللعب لترتد لهجمة شرقاوية صنعها عثمان كمارا لديوب الذي سقط داخل الصندوق قبل ملامسة الكرة.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لنتيجة التعادل قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الوقت البديل، إذا باللاعب البديل بيدرو يخطف هدف الفوز الغالي للوحدة من لعبة رأسية على يسار الحارس عادل الحوسني صنعها له ادريان انتهت عليه المباراة.

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