استقالة المري وسهيل والغيثي من شركة النصر للكرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تقدم محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، اليوم، بالاستقالة رسمياً من منصبه على خلفية النتائج السلبية للنصر في الفترة الأخيرة، كما تقدم كل من عضو مجلس إدارة الشركة محمد علي الغيثي، وحسن سهيل مشرف الفريق الأول، باستقالتهما.

وقال الغيثي: «أتمنى أن ينجح الأعضاء الجدد في تحقيق ما عجزنا عنه وكل التوفيق للنصر».

وتم تعيين المري رئيساً لشركة النصر لكرة القدم في فبراير الماضي، ضمن التشكيل الجديد الذي ضم عبد الله سالم بن طوق نائباً للرئيس، وعضوية كل من د. حسن سهيل السويدي، ومحمد علي الغيثي، وعادل محمد شاكري، وسعيد درويش بوسمرة.

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