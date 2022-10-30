تغييرات إدارية وفنية في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن هناك تغييرات إدارية وفنية في شركة كرة القدم والفريق الأول في الفترة المقبلة من أجل تصحيح مسار «العميد».

ووجه رئيس مجلس إدارة النصر الشكر لجماهير النادي على تحليهم بالصبر ودعمهم المستمر للفريق، داعياً الجميع إلى استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود حتى يستعيد النصر مكانته الحقيقية.

جاءت تصريحات ابن غليطة لـ«البيان» لوضع النقاط على الحروف ورداً على تساؤلات جماهير«العميد» عن مصير المدرب الألماني ثورستن فينك عقب الخسارة الثقيلة التي تكبدها الفريق أمس أمام اتحاد كلباء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ولم يكشف ابن غليطة عن موعد إجراء التعديلات على شركة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول ولكنه أكد أن النصر بصدد اتخاذ جميع الخطوات التصحيحية في أقرب وقت ممكن لإيقاف سلسلة النتائج السلبية، وبذلك أصبحت أيام المدرب الألماني ثورستن فينك، (الذي قاد تدريبات الفريق صباح اليوم) مع النصر معدودة.

وتكبد النصر صاحب المركز 12 في دوري «أدنوك للمحترفين» بـ6 نقاط 4 هزائم في 8 جولات تحت قيادة فينك مقابل فوز وحيد على حساب عجمان في الجولة الثانية وتعادل في 3 مباريات.

وتم تعيين فينك مدرباً للنصر خلفاً للمدرب السابق سالم ربيع منذ نهاية الموسم الماضي إلا أن الفريق لم يظهر بصورة جيدة ودون طموحات الجماهير ما أثار حملة انتقادات واسعة ضده دفعت الإدارة لاتخاذ قرار إقالته.

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