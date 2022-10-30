خورفكان يتعافى ويضاعف أحزان «النواخذة»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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على الرغم من تألق حارس النواخذة حميد عبدالله نجم مباراة فريقه أمام خورفكان والتي انتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد، إلا أن حميد عبدالله وقع في خطأ فادح في الوقت بدل الضائع حينما أخفق في التصدي برأسية إسماعيل الحمادي التي لم تكن بتلك القوة ليفسد حارس النواخذة ما قدمه طوال 95 دقيقة وهو الزمن الذي حافظ فيه الحارس على نظافة شباكه ليأتي الهدف في آخر الوقت بدل الضائع المقدر بنحو 7 دقائق.

ذاكرة

وعرف مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري، كيف يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد مرور ثلاث جولات على آخر فوز حققه النسور على البطائح بنتيجة 3/0 ضمن الجولة الخامسة، كما أن العنبري بقراءته السليمة لمجريات اللقاء أقحم البديل الناجح إسماعيل الحمادي الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز الغالي لفريقه وسط فرحة هيستيرية في مدرجات خورفكان، ليتمكن النسور من تحقيق فوز طال انتظاره.

في الوقت الذي لم يتمكن فيه مدرب دبا الفجيرة الفرنسي غريغوري من قيادة سفينة النواخذة للفوز الأول في المسابقة وتزيد الهزيمة من أحزان جماهير دبا، التي كانت تمني النفس ولو بإدراك الفريق نتيجة التعادل من معقل خورفكان، ولكن مسلسل الهزائم استمر ليصل إلى الخسارة السابعة من ثماني مباريات ما يجعل وضعية النواخذة في أزمة حقيقية قبيل مواجهة الوحدة 5 نوفمبر المقبل.

حظ

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان: توقعت مباراة صعبة بين خورفكان ودبا وذلك نسبة لوضع كل فريق في ترتيب الدوري، مشيراً إلى أن الفريقين خاضا المباراة بتحفظ شديد واللاعبون كانوا تحت الضغط، وتابع: حصدنا 3 نقاط غالية جاءت في الرمق الأخير من المباراة، وأقول للاعبي دبا «حظاً أوفر» وقدمتم مباراة كبيرة.

بدوره، عبر الفرنسي غريغوري مدرب دبا، عن حزنه بنهاية المباراة أمام خورفكان بهذا السيناريو غير المتوقع، لافتاً إلى أن لاعبي النواخذة لعبوا بروح قتالية وكانوا الأقرب لتحقيق النتيجة الإيجابية، وأقول لهم «ارفعوا رؤوسكم عالياً والحظ لم يبتسم لكم»، وأشار إلى أن خورفكان خطف الفوز في الوقت بدل الضائع والتعويض سيكون في قادم المباريات.

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