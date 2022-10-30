عجمان للنقطة 14 بفوز غالٍ على البطائح

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

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قلب عجمان تأخره لفوز غالٍ على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 8 لدوري «أدنوك للمحترفين» في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، وسيطرت تدخلات «الفار» على معظم الحالات في الشوط الأول، الذي تعادل فيه الفريقان 1-1 ثم أحرز عجمان هدف الفوز في الشوط الثاني، وبذلك يصل عجمان للنقطة 14 وبقي البطائح في 9 نقاط.

بدأت الإثارة مبكراً عندما احتسب الحكم عمر آل علي ركلة جزاء على حارس عجمان علي الحوسني قبل مرور دقيقة واحدة نتيجة احتكاك مع مهاجم البطائح بيرتراند، ولكن بعد العودة لتقنية «الفار» تم إلغاء القرار نتيجة لمس اللاعب للكرة بيده قبل المخالفة، وعادت تقنية «الفار» لتلغي هدفاً لعجمان سجله علي مدن في الدقيقة السابعة بسبب تسلل وليد أزارو، ونجح البطائح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 من تسديدة قوية لسيف راشد اصطدمت بالمدافع ميرال وخادعت حارس عجمان، وتوقفت المباراة مرة ثالثة لتأكيد الهدف من تقنية «الفار»، ثم مرة رابعة تتدخل تقنية «الفار» في الدقيقة 29 وتلغي هدفاً سجله عجمان عن طريق فراس بالعربي بحجة تسلل اللاعب، وتسببت التوقفات الأربعة في احتساب 8 دقائق بدلاً من الضائع امتدت إلى 10 دقائق بعد تدخل «الفار» مرة خامسة في بداية الوقت البديل لتأكيد احتساب الهدف الذي سجله وليد أزارو من عكسية برستيج «ق 46»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

لم تقل الإثارة في الشوط الثاني عن سابقه، وكانت الأفضلية واضحة لعجمان في ظل تركيز البطائح على اللعب في منطقته وتأمين الناحية الدفاعية، وضاعت أول فرص عجمان في الدقيقة 55 في هجمة طالب فيها لاعبو عجمان بالعودة إلى «الفار» لاحتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد أحد مدافعي البطائح قبل وصولها للحارس زايد أحمد، ولكن الحكم أكد على استمرار اللعب، واستمر الضغط الهجومي لعجمان حتى جاءت الدقيقة 78 لتعلن عن ركلة جزاء إثر إبعاد سعيد علي لتمريرة برستيج بيده داخل الصندوق، نفذها ببراعة فراس بالعربي على يسار الحارس محرزاً الهدف الثاني لـ «البرتقالي»، وحاول البطائح تعديل النتيجة معتمداً على المرتدات ولكن لم تثمر عن شيء لتنتهي المباراة بفوز عجمان 2-1.

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