مصير نيبوشا على صفيح ساخن .. بني ياس يقسو على الظفرة بخماسية

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق بني ياس فوزاً سهلاً وبنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف نظيفة على حساب ضيفه الظفرة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وعمق بني ياس جراح الظفرة بعدما تلقى "الفارس" هزيمته السادسة هذا الموسم والرابعة على التوالي ليمسي الجهاز الفني للظفرة بقيادة الصربي نيبوشا على صفيح ساخن ومهدداً بالإقالة في ظل سوء نتائج الفريق منذ بداية الموسم.

وتقدم بني ياس إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، محققاً انتصاره الثالث في المسابقة، وتجمد رصيد الظفرة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

ولم يجد بني ياس صعوبة في حسم اللقاء لصالحه منذ صافرة البداية بعدما افتتح الأرجنتيني غاستون سواريز التسجيل بهدف مبكر بعد مرور 22 ثانية فقط من عمر المباراة، محرزاً أسرع هدف في الموسم الحالي، وخامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين.

وأضاف مواطنه نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 34 من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء وضعها باقتدار على يسار الحارس عبد الله سلطان.

وزاد سهيل النوبي من معاناة الظفرة الذي حاول العودة في الشوط الثاني ولكن دون جدوى بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وألغى حكم اللقاء هدفاً للظفرة عن طريق محمد إسماعيل الجنيبي في الدقيقة 77 بداعي ارتكاب خطأ ضد قائد بني ياس فواز عوانة قبل إحراز الهدف بعد تدخل تقنية الفيديو.

وعاد سهيل النوبي ليبصم على مرمى الظفرة بالهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 84 إثر انفراد صريح بالمرمى.

واختتم البديل أحمد شحدة أبو ناموس مهرجان الأهداف في الدقيقة 85 من مجهود فردي رائع بعدما تلاعب بمدافعي الظفرة ووضع الكرة بين قدمي حارس الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز