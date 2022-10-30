سواريز نجم بني ياس يسجل خامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين الإمارتي

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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سجل الأرجنتيني غاستون سواريز لاعب بني ياس هدفاً بعد مرور 22 ثانية فقط في مباراة بني ياس والظفرة، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين في أسرع هدف في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويعد هدف سواريز خامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، وثاني أسرع هدف لبني ياس في تاريخ المسابقة بعد هدف سلطان الشامسي الذي سجل بعد 18 ثانية.

ومن المفارقات أن هدفي سواريز والشامسي سجلا في مرمى الظفرة بعدما احتاج سواريز إلى 22 ثانية فقط، وسجل سلطان الشامسي هدفه بعد 18 ثانية خلال اللقاء الذي أقيم في 1 يناير عام 2021 وانتهى بفوز بني ياس 3-1.

والطريف أن 4 أهداف ضمن قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ دوري المحترفين سجلت في مرمى فريق الظفرة

ونستعرض قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009 كالتالي:



1- خليفة عبد الله لاعب الوصل السابق في مرمى دبا الفجيرة بعد مرور 10 ثوان فقط خلال لقاء الفريقين في إبريل 2013.

2- البرازيلي أديلسون بقميص فريق الشباب (سابقاً) في الثانية 11 بمرمى الوحدة في ديسمبر 2013.

3- عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي والذي سجله بمرمى الظفرة في الثانية 17 في نوفمبر 2019.

4- سلطان الشامسي بعد مرور 18 ثانية بقميص بني ياس في مرمى الظفرة في يناير 2021

5- غاستون سواريز بعد مرور 22 ثانية في مرمى الظفرة في 30 أكتوبر 2022

6- حميد عباس بقميص شباب الأهلي في مرمى الظفرة بعد مرور 26 ثانية في ماييو 2014

7- علي مبخوت نجم الجزيرة في مرمى الوحدة بعد مرور 27 ثانية في نوفمبر 2013

8- كايو لوكاس بقميص فريق الشارقة وسجله في مرمى العروبة بعد مرور 28 ثانية في أكتوبر 2021

9- فابيو ليما نجم الوصل في الثانية 29 في مرمى الفجيرة في نوفمبر 2020

10- عثمان كمارا بقميص اتحاد كلباء في مرمى العروبة بعد مرور 30 ثانية في أكتوبر 2021.

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