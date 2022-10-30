3 مباريات في دوري «أدنوك» اليوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تختتم الليلة الجولة الثامنة لدوري «أدنوك» للمحترفين بإقامة 3 مباريات، حيث تبدأ المواجهات في الخامسة من مساء اليوم، بلقاء عجمان الذي يستضيف البطائح، على استاد راشد بن سعيد، وفي الموعد نفسه يحل الظفرة ضيفاً على بني ياس باستاد الشامخة، بينما يختتم اليوم في الثامنة مساءً، بلقاء القمة، الذي يجمع بين الشارقة وضيفه الوحدة، في لقاء متجدد بالدوري، بعد أن تواجها الأسبوع الماضي في نهائي كأس رئيس الدولة، ونجح الشارقة في حسم اللقب لصالحه بهدف دون رد، متوجاً باللقب.

ويتجدد لقاء فريقي الشارقة والوحدة بعد أقل من 10 أيام على لقاء الكأس، في مواجهة صعبة ومثيرة من واقع ترتيب الجدول، ويزيد من قوة المباراة فارق الـ3 نقاط بينهما لاسيما بعد عودة الشارقة لصدارة الترتيب برصيد 16 نقطة منذ الجولة الماضية التي فاز فيها خارج ملعبه على البطائح بهدف دون رد، ونجح الوحدة في طي صفحة خسارة نهائي الكأس بفوزه في ملعبه على الظفرة 2-4.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية منذ الأربعاء الماضي، ويعول الفريق على المساندة الجماهيرية الكبيرة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة، ورغم ذلك أكد المدير الفني للفريق كوزمين اولاريو على صعوبة المباراة قائلاً: «لا بد من التركيز مع العطاء المميز داخل الملعب، يجب علينا عدم الخطأ وتخطي نشوة الفوز بالكأس».

وعلى الطرف الآخر يسعى الوحدة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد عندما يحل ضيفاً على الشارقة، إذ يتطلع العنابي إلى رد الدين لـ«الملك» وتعويض خسارته لكأس رئيس الدولة، ويضع الوحدة الفوز هدفاً أساسياً والذي قد يمنحه اقتناص صدارة المسابقة، حيث يمتلك العنابي 13 نقطة في رصيده في المركز الرابع وفوزه سيصعد بالفريق للمقدمة وإشعال سباق المنافسة.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة صعوبة وأهمية المباراة، وشدد مانويل خيمينيز مدرب الوحدة على أن المباراة تأتي في بطولة مختلفة، وقال:«الجميع يعلم أن الوحدة قدم مستوى كبيراً في النهائي والآن نلعب في بطولة مختلفة، فإذا فزنا لن نحقق شيئاً بشكل نهائي، وإذا خسرنا أيضاً فلن نخسر أي شيء».

عجمان × البطائح

وفي المباراة الثانية التي تعد مواجهة بين المكافحين عجمان وضيفه البطائح، ويدخلها عجمان وهو في أفضل حالاته بعد فوزه في الجولة الماضية خارج ملعبه على الجزيرة بهدف وتقدمه لوسط جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يعتبر البطائح صاحب بداية جيدة من بين الفرق الصاعدة حيث حصد 9 نقاط في وقت مبكر من الدوري وخسر الفريق في الجولة الماضية من المتصدر وجاره الشارقة بهدف.

وأوضح المدير الفني غوران، أن تركيزه دائماً على التعامل مع كل مباراة لوحدها وعدم الاهتمام بالترتيب في الجدول الذي يتغير جولة بعد أخرى.

على الطرف الآخر يسعى فريق البطائح إلى العودة من قلعة «البرتقالي» بنتيجة إيجابية لتأكيد حضوره القوي في دوري «أدنوك» للمحترفين، وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح، إن مواجهة مواجهة عجمان ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها على ملعب الأخير، مشدداً على أهمية المباراة لأنها تمثل مواجهة مباشرة مع عجمان الذي يعتبره منافساً لهم.

بني ياس × الظفرة

أما بني ياس الذي يستضيف على ملعبه بالشامخة، فريق الظفرة، فيدخل المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 8 نقاط بفارق 4 نقاط عن الظفرة الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط وتلقى 5 هزائم منذ بداية المسابقة، ويستعيد بني ياس جهود فواز عوانة الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف، فيما اقترب الفريق من استعادة جهود الظهير الأيسر البرازيلي جواو فيكتور، ومحمد راشد اللذين غابا الفترة الماضية للإصابة.

ويتفوق بني ياس على الظفرة في تاريخ مواجهات الفريقين في المحترفين محققاً الفوز في 13 مباراة مقابل 4 للظفرة، و3 تعادلات بينهما.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن الفريقين يدخلان المباراة بظروف متشابهة على صعيد النقاط والمراكز المتأخرة في الدوري، ولذلك فالمباراة في غاية الأهمية من أجل تحسين وضعية الفريق، مشيراً إلى أن بني ياس يخوض المباراة بعد فوز كبير على حساب دبا الفجيرة وهو الفوز الذي ترك انطباعاً إيجابياً في الفريق.

وأكد على جاهزية فريقه لمواجهة اليوم التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة أخرى جيدة بعد الانتصار على دبا الفجيرة.

ومن جانبه، أثنى الصربي نيبوشا مدرب الظفرة على منافسه، وقال إنه يعرف بني ياس من خلال مشاهدته في عدد من المباريات بجانب المواجهة الودية بين الفريقين قبل بداية الموسم، ذاكراً أن لديه لاعبين مميزين يستحوذون على الكرة بشكل جيد، وأضاف: يجب أن نلعب بتركيز وأن نبتعد عن الأخطاء وارتكاب المخالفات عن المنطقة الخطرة حتى نحقق الفوز مع مضاعفة الجهد بالتأكيد وصناعة الفرص.

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