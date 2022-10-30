شباب الأهلي يعبر العين إلى الوصافة

المصدر: متابعة: محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه العين أمس، بنتيجة 2 - 1، في مباراتهما باستاد راشد، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل لشباب الأهلي، عمر خريبين في الدقيقة 44، والبديل عزيز غاييف في الدقيقة 74، وأحرز للعين، محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، «نيران صديقة»، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم إلى وصافة الدوري، بينما توقف رصيد العين عند 13 نقطة، وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً بخروج عيد خميس للإصابة، ونزول عزيز غاييف في الدقيقة 20.

وألغى الحكم هدفاً للعين في الدقيقة 81، بداعي التسلل، وتم التأكد من صحة القرار بالعودة إلى تقنية الفيديو، وطرد الحكم خريبين في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وعاد الجزيرة لمعانقة الانتصارات بعد غياب 4 جولات، وألحق الهزيمة الأولى بالوصل بنتيجة 2 - 0، أحرز الهدفين اشرف بن شرقي في الدقيقتين 21 و41، ووصل «فحر أبو ظبي» إلى النقطة 14 وتجمد الوصل عند 15 نقطة.

خماسية

وضرب اتحاد كلباء مرمى ضيفه النصر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مجنونة، ليرفع كلباء رصيده إلى 14 نقطة بعد «ريمونتادا» قوية بينما تجمد رصيد «العميد» عند 6 نقاط. سجل لكلباء سلطان الزعابي «ق 3» ودانيل بيسا «ق 71» وأحمد عامر «ق 78 و96»، وفيليب كيش «ق 80»، ولفريق النصر ريان مينديز «ق 19 و21» وديمبو داربيو «ق 34».

وقاد البديل إسماعيل الحمادي فريق خورفكان الى تحقيق فوزٍ غالٍ ِ بهدف دون رد على ضيفه دبا الفجيرة، وجاء الهدف في الدقيقة 90 +5 ليرفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط ويتجمد رصيد «النواخذة» عند نقطة وحيدة.

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