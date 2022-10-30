فوز مسافي ومصفوت والعروبة في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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حققت فرق مسافي ومصفوت والعروبة الفوز في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وتغلب مسافي على فرسان هيسبانيا بهدف ماريوس أوبيكوب ليصل إلى 13 نقطة، وفاز مصفوت على الرمس بصعوبة 2-3، أحرز الثلاثية إبراهيم خميس وعبدالقادر علي وأوناه، وللخاسر حميد دافو وأبكر دومبيا، ووصل مصفوت للنقطة 11.

وتغلب العروبة على ضيفه التعاون 1-2، وتقدم التعاون بهدف ألبرتو، وسجل هدفي العروبة غابرييل كوتو وسلطان حسين، ليصل الفائز إلى 10 نقاط. وتتجه الأنظار اليوم لمباراة القمة بين حتا «13» نقطة مع الجزيرة الحمراء المتصدر بـ «14 نقطة»، وفي بقية المباريات يلتقي الإمارات مع بينونة، ودبا الحصن مع غلف إف سي، والعربي مع الذيد.

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