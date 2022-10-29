كلباء يعمق جراح النصر بـ«الريمونتادا»

المصدر: دبي - علي الظاهري-تصوير- زيشان أحمد

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ضرب اتحاد كلباء ضيفه النصر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مجنونة جرت لحساب الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع كلباء رصيده إلى 14 نقطة بعد «الريمونتادا»، بينما تجمد رصيد «العميد» عند 6 نقاط. سجل لكلباء سلطان الزعابي «ق 3» ودانيل بيسا «ق 71» وأحمد عامر «ق 78» و«ق 96» وفيليب كيش «ق 80»، ولفريق النصر ريان مينديز «ق 19 وق21» وزميله ديمبو داربيو «ق 34».

جاءت المباراة مثيرة من البداية، أشعلها أصحاب الأرض بهدف مبكر هز شباك حارس عرين النصر أحمد شمبيه عن طريق اللاعب سلطان الزعابي، الذي استثمر كرة مثالية داخل منطقة الجزاء. واحتاج النصر ربع ساعة للعودة إلى المباراة من جديد، بعد عدة هجمات أسفرت عن إدراك التعادل عبر كرة رأسية لمينديز، ليعود اللاعب من جديد في غضون دقيقتين ويسجل الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة زميله ديمبو بعد تخطيه حارس كلباء الهوتي، لينجح «العميد» في قلب الطاولة بثنائية مينديز الذي خرج مصاباً بعد تسجيله الهدف الثاني. وحاول «النمور» معالجة الموقف والعودة إلى المباراة، لكن الرد جاء قاسياً بعد استقبال شباك كلباء الهدف الثالث عبر رأسية ديمبو داربيو الذي عزز تقدم فريقه لتستمر المحاولات بين الطرفين قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

واستغل كلباء تراجع النصر في الشوط الثاني واستطاع أن يقلص الفارق عبر هدف دانيل بيسا بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 71، لينجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عن طريق أحمد عامر من كرة رأسية في الدقيقة 78. وتواصلت المتعة والإثارة في المباراة بعد أن استطاع السلوفاكي فيليب كيش منح التقدم لفريقه في الدقيقة 80 ليبصم كلباء بالخمسة في الوقت القاتل عن طريق أحمد عامر لتنتهي المباراة بهذا الفوز المثير لصالح أصحاب الأرض الذي عمق من خلاله جراح النصر بعد فقدان نغمة الانتصارات منذ الجولة الثانية.

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