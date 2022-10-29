شباب الأهلي يهزم العين ويصعد إلى الوصافة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي- تصوير سالم خميس

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حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه العين بنتيجة 2-1 مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل لشباب الأهلي عمر خريبين في الدقيقة 44، والبديل عزيز غاييف في الدقيقة 74، وأحرز هدف العين محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني، بينما توقف رصيد العين عن 13 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع.

وجاءت الدقائق الأولى سريعة من الفريقين، وسجل العين هدفا بنيران صديقة في الدقيقة 10، بعد انطلاقة سريعة من ايرك خلف مدافعي شباب الأهلي، واصطدام كرته بجسد محمد مرزوق، لتكمل الكرة بالخطأ في شباك «فرسان دبي»، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل بناء على إشارة مساعده، ثم عاد وأحتسب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً بخروج عيد خميس للإصابة، ونزول عزيز غاييف في الدقيقة 20، وضغط شباب الأهلي بكل صفوفه في الدقائق التالية وأدرك التعادل في الدقيقة 44، بقدم عمر خربين، بعد متابعة جيدة لتسديدة يوري سيزار المرتدة من خالد عيسى حارس العين.

وازداد إيقاع المباراة سرعة في الشوط الثاني، وتصدى خالد عيسى، لتسديدة خربين بالدقيقة 59، وسجل البديل عزيز غاييف هدفا لشباب الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعدما لامست يد حارس وقائم مرمى العين وأكملت طريقها إلى الشباك في الدقيقة 74، وألغى الحكم هدفا سجله العين في الدقيقة 81، بداعي التسلل، وتم التأكد من صحة القرار بالعودة إلى تقنية الفيديو، وطرد خربين في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومعها أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

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