«أبيض الشابات» يتفوق على البحرين ودياً

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز منتخبنا الوطني للشابات تحت 19 عاماً على شقيقه البحريني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية الثانية بين الفريقين بملعب ذياب عوانة، في ختام برنامج معسكر دبي، وكان منتخبنا فاز في الودية الأولى 8 - 0.

أشادت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، بأداء اللاعبات خلال التدريبات والمباراتين الوديتين أمام البحرين، مؤكدة أن اللجنة ستركز على الاستفادة من الأهداف الإيجابية التي تحققت خلال المعسكر، والوقوف على أي جوانب سلبية رصدها الجهاز الفني للمنتخب، والتركيز خلال التجمعات والمباريات الودية المقبلة على تصحيحها.

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