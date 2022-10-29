الاحتفاء بالخطيب بحضور عيسى هلال والطلياني

المصدر: (الشارقة - البيان)

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احتفى محمد هلال الحزامي رئيس مجموعة محمد هلال للاستثمارات، بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، في مأدبة عشاء حضرها عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبدالله سلطان عضو مجلس الإدارة، والنجم الدولي السابق عدنان الطلياني رئيس اللجنة الفنية لنادي البطائح، وخليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان.

وأعرب محمد هلال عن سعادته باستقبال أحد أساطير الكرة العربية والإفريقية والذي يحتل مكانة كبيرة في نفوس الجميع بفضل الموهبة والأخلاق العالية، بالإضافة إلى تميزه إدارياً على رأس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وتقدم الخطيب بالشكر إلى محمد هلال على الدعوة التي جمعته بالعديد من الشخصيات الرياضية، وهنأه بإنجازات الشارقة وآخرها الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

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