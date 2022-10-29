الجزيرة يعود للانتصارات ويلحق الهزيمة الأولى بالوصل

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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عاد الجزيرة من جديد لمعانقة الإنتصارات بعد غياب 4 جولات، عندما ألحق الهزيمة الأولى بالوصل 2-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مباراة متوسطة الأداء، أنتزع فيها "فخر ابوظبي" فوزا مستحقا وسط جماهيره بهدفين أحرزهما اشرف بن شرقي في الدقيقتين 21 و41، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة متقدما للمركز الثالث مؤقتا، وبقى الوصل في 15 نقطة بالمركز الثاني "مؤقتا" قبل نهاية مباريات الجولة غدا الأحد.

منذ بداية اللقاء فرض الجزيرة سيطرته وحقق تفوقا واضحا في بناء الهجمات، وسط محاولات من الوصل الذي أكثر من التمريرات الخاطئة الشي الذي ساعد صاحب الأرض في إمتلاك الكرة، ليترجم أشرف بن شرقي جهود زملائه اللاعبين بالهدف الأول عند الدقيقة 21، من تمريرة طويلة للمدفع كوليبالي، وزاد الهدف من نشاط الجزيرة الذي نجح في إضافة الهدف الثاني بواسطة أشرف بن شرقي صاحب الهدف الأول في الدقيقة 41 والذي أنتهت عليه الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني واصل "فخر ابوظبي" أفضليته، رغم التعديلات التي أجراها الوصل في صفوفه لتعديل النتيجة لكن أداء الفريق لم يتحسن ، بينما حافظ الجزيرة على ترابط صفوفه واسلوبه الهجومي، بحثا عن هدف ثالث، وشهد الجزء الأخير عددا من الفرص للفريقين والتي لم تستثمر بشكل جيد حتى اعلن قاضي الجولة صافرة النهاية بفوز الجزيرة على ضيفه الوصل.

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