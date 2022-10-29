تعادل الحمرية وسيتي في «الهواة»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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تعادل الحمرية مع سيتي 2-2 أمس في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأضاع فرصة الانقضاض على صدارة «الهواة»، بعد تعادله، ووصل الحمرية إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف الجزيرة الحمراء الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما رفع سيتي رصيده إلى 7 نقاط، أحرز أهداف الحمرية اليكساندر ميدريوس وجارد سانتوس، ولسيتي كل من عبد الله مازن ورنالدو فالنسيا. وتتواصل مباريات الجولة اليوم ويلتقي الرمس مع مصفوت، والعروبة مع التعاون، وفرسان هيسبانيا مع مسافي.

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