سيريرو: قوة الدوري تأكيد على تطور كرة الإمارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة، أن المستوى المتميز الذي تقدمه الفرق في بطولة دوري أدنوك للمحترفين حالياً، تأكيد على تطور كرة الإمارات ودليل على أنها تمضى في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الدوري منذ الجولة الأولى بدأ قوياً من جميع الفرق التي أثبتت أنها استعدت بشكل جيد للموسم الحالي.

وقال سيريرو «32 عاماً» في حديث مع «البيان»: إنه مقارنة بالمواسم السابقة التي قضاها مع الجزيرة، يعتبر النسخة الحالية هي الأفضل، وأضاف: كل الفرق تؤدي بقوة، وهنالك تنافس على جميع المراكز، أعتقد أن التعاقدات كانت جيدة وهنالك أسماء متميزة انضمت للمنافسة في مختلف الفرق، كما أن جميع الفرق تؤدي بقوة لإثبات وجودها وتحقيق طموحها، بالتأكيد هنالك من يلعب للفوز باللقب وهنالك من يسعى للبقاء، الواضح أن كل الفرق مجتهدة لذلك نشاهد مستوى رائعاً وقوياً.

وقال سيريرو إن الحضور الجماهيري الكبير في جميع المباريات زاد أيضاً من قوة المنافسة وشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما عندهم، مؤكداً أن وجود الجمهور يمثل عاملاً مهماً في رفع مستوى التنافس للدور الكبير الذي يقوم به في دعم اللاعبين معنوياً وحثهم على تحقيق أفضل النتائج، ذاكراً أنه يأمل مواصلة تدافع الجماهير للمباريات بأعداد أكبر في الجولات المقبلة.

أداء جماعي

وعن مشاركته المستمرة مع عبدالله رمضان في خانة الارتكاز قال: لعبنا سوياً عدداً كبيراً من المباريات، لكننا نؤدي جميعاً كمجموعة بشكل رائع، أسلوب لعب الجزيرة يعتمد على الجماعية في الأداء وليس هنالك ثنائية أو تفاهم بين لاعبين أو ثلاثة، جميعنا نساعد بعضنا البعض بالتمركز الصحيح والتمريرات الصحيحة، نحاول أن نقدم كرة قدم جميلة وأن ننفذ توجيهات المدرب، وأن نجتهد للخروج بأفضل النتائج.

وعن طموح فريقه في الموسم الحالي قال سيريرو: إن التركيز يكون دائماً على المباراة التي يخوضها الفريق، وبعد الفراغ منها يفكرون في المباراة التالية، وأضاف: هدفنا دائماً الفوز في المباريات بغض النظر عن المراكز، نعمل من أجل هذا الهدف فقط وبعد التقدم في المباريات يمكن أن نحدد الهدف الأكبر، لكن حالياً نسعى فقط للخروج بنتائج مرضية.

نهاية العقد

وحول مستقبله مع «فخر أبوظبي» قال سيريرو: تركيزي بالكامل على مباريات فريقي، والتزامي مع النادي حتى نهاية عقدي بنهاية الموسم الحالي، لدينا موسم صعب والعديد من المباريات التي تنتظرنا ولا أريد أن أفكر في شي آخر غير ذلك، كل شيء له وقته، والوقت الحالي للمباريات فقط وبعد نهاية الموسم سنرى ما يمكن أن يحدث.

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