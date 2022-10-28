ربيع خرج ولم يعد في كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

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كشف محمد مطر الزعابي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء عن اتجاه إدارة الشركة لاتخاذ إجراءات رسمية ضد لاعب النمور المغربي محمد ربيع، المعار من قبل نادي الجزيرة، مشيراً إلى أن اللاعب تغيب عن الفريق لأكثر من 25 يوماً دون أخذ الإذن من الجهازين الفني والإداري، بعد مغادرته فجأة ودون سابق إنذار، وعلى الرغم من محاولات شركة كرة القدم بتقديم المساعدة له، بعد وعوده بالعودة إلى الفريق، إلا أنه لم يعد.

ولفت الزعابي إلى أنه لاعب متميز وتم تحويل ملفه لرئاسة شركة كرة القدم لاتخاذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات، لضمان حقوق النادي، معرباً عن أمله في ألا يطيل اللاعب في مثل هذه التصرفات، معتبراً إياه صغيراً وأن المستقبل أمامه.

تراجع

وفي رده على سؤال يتعلق بتراجع أداء التوغولي بينال ملابا وتواضع معدله التهديفي، مما يرشحه لمغادرة أروقة النادي خلال الميركاتو الشتوي، قال محمد الزعابي: ملابا لايختلف على أدائه اثنان مسألة اقحامه في الشوط الثاني في بعض المباريات تعتبر نظرة فنية من قبل المدرب، وأعتقد بأن اللاعب سيعود بقوة فهو بمثابة اللاعب الجوكر، ودائماً ما يحدث الفارق والمدرب الإيراني فرهاد مجيدي، دائماً ما يحتاجه في الأوقات التي يراها مناسبة لدخول اللاعب أثناء المباراة فهو لاعب مهاري وله ميزات عديدة.

الجدير بالذكر أن كلباء حالياً يتقاسم المركز السادس مع الجزيرة وعجمان والفرق الثلاثة تمتلك 11 نقطة، ويلاقي كلباء في الجولة الثامنة فريق النصر على أرضية ملعبه في الساحل الشرقي وذلك يوم السبت المقبل.

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