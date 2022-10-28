سلطان القاسمي: الأخلاق أهم من الفوز في كرة القدم

المصدر: الشارقة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضرورة اهتمام الأندية الرياضية بغرس وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى اللاعبين، والحرص على التنافس الشريف عبر التسامح بين اللاعبين والبعد عن الأنانية، والسعي إلى التصافح والروح الرياضية، مشيراً إلى أن الأهم في كرة القدم الأخلاق أكثر من الفوز نفسه، داعياً سموه إلى مواصلة الجهود الكبيرة لتطوير الرياضة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عصر أمس، بقصر البديع العامر، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، المتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لموسم 2021 - 2022.

وهنأ سموه نادي الشارقة الرياضي بفوز فريق كرة القدم الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى الأدوار الكبيرة للإدارة، وأهمية اللعب الجيد في الفوز وإدخال الفرحة على الجمهور، وأكد سموه ضرورة البعد عن التصرفات الطائشة التي تفسد متعة اللعب من جهة، ومتعة المشاهدة من الجهة الأخرى.

وقدم سموه الشكر إلى جميع القائمين واللاعبين في نادي الشارقة داعياً إياهم إلى الحرص على الأخلاق الرياضية، والتي تقود إلى إكمال الأهداف المرسومة من الرياضة على تربية النشء وتقديم القدوة الحسنة للأجيال المقبلة، والحرص على إعلاء قيم التسامح مع المنافسين، والحرص على اللعب بمسؤولية أخلاقية حتى لا يضيع جهد الفريق كله بسبب لاعب واحد.

وأشاد سموه بمستوى طرفي المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين فريقي الشارقة والوحدة، مشيراً إلى المستوى الكبير للفريقين، وهما اللذان قدما مباراة كبيرة قلت فيها الأخطاء، إلى جانب جودة التنظيم والترتيب لها، وكذلك مستوى التحكيم، داعياً سموه إلى الارتقاء بكافة المباريات إلى هذا المستوى.

وأوضح سموه أنه يتابع مباريات كرة القدم في مختلف الدرجات، مشيراً إلى أن ما يقدمه اللاعبون في مختلف الفرق والأندية خلال المباريات من تعاملات عبارة عن قدوة للاعبين الناشئين من الأجيال الجديدة، مستذكراً سموه السنوات السابقة، وكيف كانت مستويات اللاعبين والتعاون بينهم، والحرص على الأخلاق الرياضية الحميدة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى ضرورة التنسيق في مواعيد إقامة المباريات والتحضيرات للمنافسات الخارجية، سواء للأندية أو المنتخب الوطني، حتى تتم متابعة المباريات بصورة جيدة، والاستعداد الجيد من اللاعبين، والتفرغ لها لأنها تلعب باسم الوطن، وبما يحقق الاهتمام الكامل لها والمردود الطيب المراد والمنتظر، مشيراً أن الفوز هو فرحة للوطن ومن كل الفرق، داعياً سموه إلى ضبط توقيت المباريات بحيث لا تتداخل بين البطولات المختلفة واستعدادات الأندية وأجواء التنافس والمتابعة الجماهيرية لكل بطولة.

ولفت سموه إلى ضرورة ارتقاء الحكام في الدولة بمستوياتهم وتطويرها والتقليل من توقفات المباراة، ومراعاة جهود الأندية في الإعداد وتقديم مباريات جيدة، والحرص على التطوير الذاتي والمستمر مما يرفع من مستويات الحكام بصورة احترافية عالمية.

وأكد سموه أهمية الالتزام بالتشجيع الجيد من جانب الجمهور، وأن تكون مشاهدة المباراة من الملعب عبارة عن مساهمة وتحفيز للاعبين وليس العكس، لافتاً سموه إلى أن الظواهر السلبية من انفلات أعصاب الجمهور والهتافات غير اللائقة في حق اللاعبين والحكام ينعكس سلباً على سمعة الفريق والبلد لأن المباريات مشاهدة من جميع الناس.

وتمنى صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام حديثه التوفيق والنجاح والتقدم لأندية الشارقة وفرقها في كرة القدم، وكافة الألعاب، ومواصلة جهودها في التطور والارتقاء بجهود الرياضة في الإمارة، وتحقيق البطولات في المنافسات المقبلة.

وتفضل سموه بمصافحة المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، والتقاط الصور التذكارية مع الفريق الفائز، وسط فرحة كبيرة لكافة الحضور.

من جانبهم قدم أعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبي نادي الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم الكبير والمستمر الذي أسهم في وصول النادي إلى منصات التتويج، مثمنين استقبال سموه وتشجيعه الدائم لهم، ومؤكدين وضع التوجيهات السامية والنصائح الأبوية نصب أعينهم لتكون الأخلاق هي ديدن وشعار كل نادٍ وفريق في الإمارة.

وكان فريق نادي الشارقة الأول لكرة القدم قد حقق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه بنتيجة 1/‏‏‏0 على نادي الوحدة في المباراة النهائية التي جمعتهم على استاد هزاع بن زايد يوم الجمعة الماضي.

وتعد البطولة هي التاسعة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة على مستوى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر الاستقبال إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، وعدد من المسؤولين والرياضيين.

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