«سوبر مصر» في قلب الإمارات الليلة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات (السابعة بتوقيت القاهرة)، «كلاسيكو العرب»، الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، على كأس السوبر المصري، والذي يقام في الإمارات للمرة الخامسة، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته البطولة خلال إقامتها 4 مرات من قبل.

وتأتي قمة الزمالك الأهلي، التي تحظى بمتابعة الملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية، بالتزامن مع الاحتفالات بمرور 50 عاماً على العلاقات الأخوية والوطيدة بين الإمارات ومصر، والروابط العميقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسوبر المصري بـ 11 لقباً، والزمالك 4 ألقاب، فيما حصد اللقب مرة واحدة، كل من طلائع الجيش والمقاولون العرب وحرس الحدود.

ويبرز تاريخ مواجهات عملاقي الكرة المصرية في كأس السوبر، إذ توج الأهلي باللقب على حساب غريمه التقليدي الزمالك 5 مرات أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018، مقابل لقبين حققهما الفريق الأبيض على حساب الأهلي، عامي 2016 و2020.

الثلاثية

ويدخل الزمالك المباراة بوصفه بطل الدوري والكأس، ويطمح إلى تحقيق الثلاثية، واستمرار تفوق الفريق في العامين الأخيرين على المستوى المحلي. وتسود حالة معنوية مرتفعة داخل القلعة البيضاء، منذ وصول البعثة إلى مدينة العين، وسط فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق. وتلقي الغيابات بظلالها على الفريقين في مباراة اليوم، إذ تلقى الزمالك ضربة موجعة بغياب مدافعه محمود حمدي الونش للإصابة في الركبة، ستغيبه لفترة تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب خدمات الثنائي المنضم حديثاً، نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط القادم من بيراميدز، للإصابة في ركبته، والسنغالي إبراهيما نداي، للإصابة أيضاً، بينما تشهد صفوف الأهلي غياباً مؤثراً، بافتقاد الفريق لجهود لاعب خط وسطه المالي أليو ديانغ، حيث يعاني من إصابة، إضافة إلى عمار حمدي للإصابة أيضاً.

في المقابل، يأمل الأهلي في عودة قوية للفريق عبر بوابة السوبر، وعلى حساب منافسه الأساسي، لتعويض خسارة الفريق للقب الدوري والكأس في الموسمين الأخيرين، حيث سيكون الفوز بالمباراة، بمثابة دفعة قوية للمارد الأحمر، وعودته للبطولات المحلية، وتجاوز ضغوطات الفترة الأخيرة. ويظهر الأهلي في الموسم الحالي، تحت قيادة فنية جديدة للسويسري مارسيل كولر، ونجح كولر في وضع بصماته على الفريق في 4 مباريات خاضها الفريق منذ بداية الموسم.

ويعتمد كولر على العديد من نجوم الفريق، في مقدمهم الحارس محمد الشناوي، ومحمد شريف، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، وحمدي فتحي وعلي معلول، والوافدان الجديدان البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين. وأنهى الفريق تحضيراته أمس بشكل جيد، بعدما خاض مرانه الأساسي على ملعب المباراة، وضع خلاله اللمسات النهائية على خطة وتشكيلة اللقاء، وسط فرض السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله إلى الإمارات. يدير المباراة، طاقم تحكيم برتغالي، بقيادة فابيو خوسيه للساحة، ويعاونه برونو ألكساندر (مساعد أول)، وبيدرو نونو (مساعد ثانٍ)، وتياغو جوزيه (حكم رابع)، فيما يوجد على تقنية الفيديو المساعد، الحكم إفايلو إيفانوف.

احتفالية

أعد مجلس أبوظبي الرياضي، يوماً احتفالياً خاصاً لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، باعتباره عرساً كروياً فريداً، يحظى بجماهيرية كبيرة، حيث يشهد استاد هزاع بن زايد، العديد من الفعاليات قبل وأثناء المباراة، إذ يحيي الفنان أحمد سعد احتفالية قبل المباراة من أرض الملعب، إلى جانب فعاليات وأنشطة ترفيهية للجماهير والعائلات، في منطقة «الفان زون»، المخصصة للجماهير في محيط ملعب المباراة.

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