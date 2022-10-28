فيريرا واثق وكولر حذر

المصدر: العين - وكالات

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أكد البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك، أنه يتطلع لنيل اللقب الوحيد الذي لم يستطع إحرازه مع فريقه عندما يلاقي غريمه الأهلي اليوم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين في النسخة التاسعة عشرة للكأس السوبر المصرية في كرة القدم. وقال فيريرا في المؤتمر الصحافي عشية مباراة القطبين، «مباراة 2015 أصبحت من الماضي، وبعد سبع سنوات من المباراة الماضية الكثير من الأمور تغيرت، ومن حسن الحظ أنها لصالح الزمالك».وتفوق الزمالك على غريمه محلياً في آخر سنتين بإحرازه لقب الدوري مرتين، وكذلك كأس مصر في يوليو الماضي على حساب «الأحمر» 2 - 1.

من ناحيته، اعتبر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، أن «المباراة ستكون قوية، مؤكداً أنه ما زال في مرحلة التعرف على فريقه، وقال: «لم يمض على وجودي مع الأهلي سوى 6 أسابيع، في كل يوم أتعرف على شيء جديد».

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