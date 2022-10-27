الجولة الثامنة...«زلزال الدوري»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشهد الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، 3 مباريات قمة من العيار الثقيل، تجذب الأنظار وتحظى باهتمام الجماهير، المتوقع مواصلته حضوره المكثف في المدرجات، ونظراً لقوة المواجهات وحساسيتها سيكون لنتائج الجولة تأثير «الزلزال»بإعادة ترتيب الفرق صعوداً وهبوطاً، ما يجعلها الجولة الأكثر أهمية منذ انطلاق النسخة الحالية من المنافسة.

وتجمع القمة الأولى عند الخامسة مساء بعد غد «السبت»، الجريحين الجزيرة والوصل، اللذين يرغبان في تضميد الجراح، بعد خسارة صاحب الأرض بالجولة السابقة أمام عجمان وقبلها أمام شباب الأهلي.

وسبق الخسارتين تعادلين ليبقى «فخر أبوظبي» بدون انتصار خلال 4 جولات ما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب سادساً برصيد 11 نقطة، بعد أن كان متصدراً مع الشارقة في وقت سابق،، وفي المقابل جاء تعادل الوصل مع كلباء في «السابعة» بطعم الخسارة بعد تقدم «الإمبراطور» بهدفين لم ينجح في المحافظة عليهما بجانب أن التعادل أفقده الصدارة مكتفياً برصيد 15 نقطة بالمركز الثاني.

وتجمع القمة الثانية شباب الأهلي مع ضيفه العين عند الثامنة مساء بعدغدٍ، في مباراة يعلم فيها كل فريق أن خسارته تبعده عن المنافسة على اللقب، ويدخل الفريقان الملعب بمعنويات الفوز بالجولة الماضية، ويتساويان في رصيد 13 نقطة مع أفضلية العين بفارق الأهداف والذي يحتل المركز الثالث، فيما يحتل «فرسان دبي» المركز الخامس.

القمة الأبرز

وتعتبر مباراة الشارقة والوحدة المقامة عند الثامنة مساء الأحد، القمة الأبرز بالجولة، على خلفية نتيجة لقاء الفريقين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والذي انتهى بفوز الشارقة متصدر الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يسعى الوحدة للتعويض وتأكيد أفضلية بتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب ويحتل حالياً المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

فرصة

وعلى الجانب الآخر فإن بقية الأندية خاصة التي تجلس في المنطقة الدافئة تسعى لاقتناص فرصة مواجهات أندية المقدمة بتعطيل بعضها بالخسارة أو التعادل ما يمكنها من التقدم في جدول الترتيب، مثل عجمان الذي يواجه البطائح مساء الأحد، ويمتلك 11 نقطة في المركز السابع متساوياً مع الجزيرة صاحب المركز السادس وبفارق نقطتين عن أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس، ويمنحه الفوز فرصة التقدم للمركز الرابع.

بينما الفرصة متاحة أيضاً أمام البطائح الذي يجلس في المركز التاسع برصيد 9 نقاط لاحتلال مركز أفضل والتقدم خطوتين أو ثلاث إلى الأمام، كما أن كلباء (11 نقطة)، يواجه النصر ( 6 نقاط)، ويتطلع الفريقان لحصد النقاط الثلاث.

ومن واقع المواجهات المنتظرة في الجولة الثامنة ونقاط الفرق المختلفة فإن نتائجها يمكن أن تعيد من جديد رسم جدول الترتيب، وتغيير مراكز عدد كبير من الفرق للأفضل أو الأسوأ، في مباريات الفوز فيها قد يعني بلوغ الصدارة أو التقدم عدة مراكز إلى الأمام.

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