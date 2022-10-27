16 فريقا في بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم بالشارقة

المصدر: وام

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افتتحت فعاليات البطولة الرابعة والعشرون للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 16 فريقا يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

شهدت المباراة الإفتتاحية تعادل فريق دائرة التخطيط والمساحة مع دائرة الشؤون الإسلامية بدون أهداف ، وفي ثاني مباريات المجموعة حقق فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة فوزاً مستحقاً على مجلس الشارقة للتعليم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء .

حضر المباراة الإفتتاحية الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والعقيد غانم الهولي نائب مدير إدارة الحرس الأميري ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي والمهندس خليفة بن هدة المدير المالي وصلاح الهاجري رئيس اللجنة الإجتماعية والرائد عبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية وأحمد سالم المظلوم أمين السر العام بنادي موظفي حكومة الشارقة واعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة .

و أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم ، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة ومنها منافسات كرة القدم تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، التي تهدف إلى توفير الخدمات لكافة موظفي حكومة الشارقة، مؤكدا على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولات موظفي الشارقة والتي تجمع موظفي الشارقة من خلال منافسات رياضية في جو أخوى والتي تعمل على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة .

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