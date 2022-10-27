الآسيوي" يرشح رفعت ولابا وإلياس وألكاسير نجوما للجولة السابعة من دوري المحترفين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رشح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم كلا من أحمد رفعت لاعب الوحدة، وكودجو لابا لاعب العين، ورافائيل إلياس لاعب بني ياس وباكو ألكاسير لاعب الشارقة نجوما للجولة السابعة لدوري ادنوك للمحترفين الإماراتي.. وأتاح عبر موقعه الرسمي مجالا للتصويت على اختيار الأفضل بينهم بتصويت الجمهور.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي:" سجل البرازيلي رافائيل إلياس ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه بني ياس في شباك دبا الفجيرة، كما أحرز نجم فريق العين كودجو لابا هدفين في مرمى النصر، في حين ساهم أحمد رفعت في فوز الوحدة على الظفرة بتسجيله هدفا وصناعة آخر، وسجل باكو الكاسير هدف الفوز الثمين للشارقة في مرمى البطائح ليستعيد الصدارة لفريقه، وبالتالي فإن هذا الرباعي هو الأفضل في الجولة".

جاء ذلك ضمن تقرير موسع نشره الموقع الإليكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي عن تفاصيل الجولة السابعة في دوري أدنوك للمحترفين وأبرز نتائجها وظواهرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز