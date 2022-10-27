أمريكا والتشيك بطلا عالمية «دبي للطائرة الشاطئية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حلّق فريقا أمريكا للرجال والتشيك للسيدات بالميدالية الذهبية لبطولة «جولة دبي العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وأقيمت منافساتها على شاطئ كايت بيتش.

توجت الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبدالعزيز السلمان أمين عام اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وأسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي ‏المعروف بـ (جیبا)، ولارا ماريش رئيسة الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية.

وجاء الفريق الأمريكي للرجال المكون من أندرو بينيش، ومايلز بارتين في المركز الأول بعد تغلبه على الفريق الأوكراني المكون من سيرجي بوبوف، وإدوارد ريزنيك بنتيجة 2 - 0، فيما فاز الفريق التشيكي للسيدات المكون من باربورا هيرمانوفا، وماري - سارة ستوكلوفا بالمركز الأول بعدما فاز على الفريق الصيني المكون من شيني شا، وميمي لين بنتيجة 2 - 1، فيما حصل الفريق البرازيلي للرجال المكون من بيدرو سولبيرج، وآرثر دييجو ماريانو لانسي على المركز الثالث على حساب الفريق الأمريكي المكون من لوغان ويبر ويوسايفان كوري بنتيجة 2 - 1 بواقع (15 - 21) و(21 - 18) و(15 - 12)، كما حصل الفريق الأمريكي للسيدات المكون من كيتي هورتون وجوليا سكولز على الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الفريق التايلاندي المكون من تارافادي نارفورنبارات، وروبيراشياكورن كونجفوبساروتويدي بنتيجة 2 - 0 بواقع (21 - 15) و(21 - 13).

3 وحصد الأمريكي لوغان ويبر على ثلاثة ألقاب في منافسات الرجال بلقب أفضل هداف وأفضل مهاجم، وأفضل حائط صد، فيما فاز اللاعب الإسباني أليخاندرو هويرتا باستور بلقب أفضل مرسل كرات، وفاز البرتغالي جواو بيدروسا بلقب أفضل مستقبل كرات، وفي منافسات السيدات فازت الأمريكية زولاني هوديل بلقبي أفضل هدافة وأفضل مهاجمة، وفازت التايلاندية روبيراشياكورن كونجفوبساروتويدي بلقب أفضل حائط صد، وفازت الكندية كاثرين وتوني بلقب أفضل مرسل كرات، وفازت الأمريكية ديانا كرافت بلقب أفضل مستقبلة كرات.

وأهدت دبي الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في رياضة الكرة الطائرة الشاطئية، حيث يعد اللاعبان أندرو بينيش، ومايلز بارتين هما أول ثنائي أمريكي رجال يحرز ذهبية في بطولة طائرة شاطئية دولية، وأول فريق يبدأ من التصفيات ويصل إلى منصة التتويج سواء على مستوى نخبة الـ 16 أو مستويات التحدي بشكل عام، حيث فاز الفريق بجميع مبارياتهم الثماني وخسروا مجموعتين فقط طوال البطولة إلى أول منصة دولية لهما كزوج.

وعبر لاعب الفريق الأمريكي مايلز بارتين الذي يعد أصغر لاعب يفوز بهذا اللقب عن سعادته بالفوز بأول ميدالية لبلاده وقال: «إنه لأمر مميز حقًا أننا بدأنا من التصفيات وكافحنا على طول الطريق للحصول على الميدالية الذهبية، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد حقًا في الحصول على نقطة واحدة في كل مرة، والآن سنحتفل لبضع ساعات ثم نعود إلى تصفيات الجولة الثانية يوم الخميس، إنها مغامرة محيرة فلن تتمكن أبدًا من معرفة كيف ستسير الأمور وهذا ما يجعل الأمر ممتعًا».

فخر

قال أندرو بينيش: «أنا فخور جدًا، قمنا بعمل رائع في دعمنا لبعضنا البعض، كنا نحاول في البداية أن نجد طريقنا مرة أخرى على الساحة، لكننا آمنا بأنفسنا وقدراتنا، ورغم أنه كان دائمًا لدينا أمل في تحقيق اللقب، إلا أننا لم نتوقع الفوز بالميدالية الذهبية، لقد كنا نعيش المنافسات كل مباراة على حدة».

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