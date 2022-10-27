حسن إسماعيل: علي الحوسني قدم مستوى متميزاً

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، بأداء حارس مرمى فريق عجمان علي الحوسني خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين بعد أن قدم مستوى متميزاً ودافع عن عرينه بكل بسالة مما ساهم في تحقيق فريقه الفوز واقتناص أغلى 3 نقاط خارج ملعبه، وهذا ليس بغريب على الحوسني الذي يقدم مستوى متميزاً منذ أن انضم لقلعة البركان.

دعم

كما طالب حسن إسماعيل جماهير الوحدة بدعم حارسهم محمد الشامسي كونه حارساً متميزاً، والخطأ الذي تحسبه الجماهير عليه بهدف الكاسير لاعب الشارقة في نهائي الكأس ليس الخطأ الجسيم الذي يحاسب عليه الحارس، وكثير من المهاجمين يسجلون أهدافاً بمثل هذه الطريقة لكونها تعتبر مهارة مهاجم بالمقام الأول، وتحميل الحارس مسؤولية هذا الهدف وضياع لقب بطولة الكأس اعتقاد خاطئ ولابد من دعمه لأن الوحدة من الفرق المنافسة على صدارة الدوري.

مستقبل

وأضاف حسن إسماعيل: على الرغم من غياب حارسين من أصحاب الخبرة الكبيرة هما علي خصيف وماجد ناصر إلا أن المسابقة كسبت 4 حراس سيكون لهم مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة، مثل عبد الرحمن العامري حارس الجزيرة وحسن حمزة حارس شباب الأهلي ودرويش محمد حارس الشارقة وعيسى أحمد حارس كلباء، ولا أستبعد انضمام أحدهم لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

توجيه

عن أبرز ملاحظاته الفنية على أداء حراس المرمى خلال الجولة المنتهية قال حسن إسماعيل: ألاحظ ضعف القيادة في المنطقة الدفاعية وهنا لابد أن يكون لحارس المرمى دور مهم في توجيه زملائه المدافعين لتقليل الأخطاء، كما أن ضعف التغطية الدفاعية من الظهيرين في عدد من الفرق تؤثر على أداء الحراس وتصيب مرماهم بأهداف تدفع الفرق ثمنها غالياً، كما أطالب حراس المرمى بزيادة التركيز في الكرات العرضية والرأسية بعد أن لوحظ ارتفاع تسجيل الأهداف من تلك الكرات.

وحذر حسن إسماعيل حراس المرمى من الالتحامات المباشرة مع المهاجمين داخل منطقة الجزاء، خاصة وأن بعض المهاجمين يجيدون «التمثيل» بالوقوع المتعمد للحصول على ركلات جزاء ترجح كفة فرقهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز